Wdróż Bluesky Ozone jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana usługa moderacji i etykietowania dla sieci Bluesky i innych aplikacji protokołu AT.
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Co możesz zbudować z Bluesky Ozone
Bluesky Ozone to oficjalna usługa moderacji i etykietowania dla protokołu AT, otwartej sieci, która napędza Bluesky. Łączy interfejs użytkownika Next.js z usługą backendową, która pozwala moderatorom na segregowanie zgłoszeń, usuwanie lub zawieszanie treści i kont, stosowanie etykiet oraz publikowanie tych etykiet z powrotem w sieci za pośrednictwem WebSockets.
Uruchomienie własnej instancji Ozone zmienia Ciebie w warstwowy system etykietowania, na który użytkownicy Bluesky mogą się subskrybować, dając społecznościom, wydawcom i badaczom sposób na kształtowanie tego, co widzą oni i ich członkowie, bez zależności od jednego dostawcy moderacji. Samodzielne hostowanie utrzymuje raporty, historię etykiet i decyzje dotyczące polityki na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz.
Główne cechy Bluesky Ozone
Układalne etykietowanie
Publikuj etykiety, na które użytkownicy Bluesky mogą się zdecydować, nakładając własne widoki moderacji na domyślne zasady sieci.
Sortowanie raportów
Przeglądaj, eskaluj i podejmuj działania w związku z przychodzącymi raportami moderacji z jednego interfejsu zaprojektowanego dla zespołów moderacyjnych.
Usunięcia i zawieszenia
Wdrażaj usunięcia, zawieszaj konta i cofaj decyzje z pełną historią audytu powiązaną z tożsamością moderatora.
Szablony e-mail
Wysyłaj szablonowe e-maile moderacyjne do użytkowników, których dotyczy problem, bezpośrednio z panelu sterowania w celu zapewnienia spójnej komunikacji.
Niestandardowe zasady etykiet
Twórz i modyfikuj własne słownictwo etykiet, aby dopasować je do niszowych społeczności, języków lub zasad dotyczących treści.
Dlaczego warto uruchomić Bluesky Ozone na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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