Bluesky Ozone to oficjalna usługa moderacji i etykietowania dla protokołu AT, otwartej sieci, która napędza Bluesky. Łączy interfejs użytkownika Next.js z usługą backendową, która pozwala moderatorom na segregowanie zgłoszeń, usuwanie lub zawieszanie treści i kont, stosowanie etykiet oraz publikowanie tych etykiet z powrotem w sieci za pośrednictwem WebSockets.

Uruchomienie własnej instancji Ozone zmienia Ciebie w warstwowy system etykietowania, na który użytkownicy Bluesky mogą się subskrybować, dając społecznościom, wydawcom i badaczom sposób na kształtowanie tego, co widzą oni i ich członkowie, bez zależności od jednego dostawcy moderacji. Samodzielne hostowanie utrzymuje raporty, historię etykiet i decyzje dotyczące polityki na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz.