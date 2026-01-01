Wdróż Gramps Web jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma genealogiczna do tworzenia, przeglądania i udostępniania drzew genealogicznych z dowolnej przeglądarki.
Wybierz plan VPS dla Gramps Web
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Gramps Web
Gramps Web to współpracujący interfejs internetowy dla Gramps, najczęściej używanej platformy genealogicznej open-source. Przekształca Twoją prywatną bazę danych drzewa genealogicznego w wieloużytkownikową aplikację internetową — dostępną z dowolnej przeglądarki — wraz z interaktywnymi wykresami, mapami, wyszukiwaniem pełnotekstowym i narzędziami do analizy DNA. W przeciwieństwie do usług genealogicznych w chmurze, które monetyzują Twoje dane historii rodziny, Gramps Web działa w całości na Twoim własnym VPS, utrzymując każdy zapis przodka, dokument i zdjęcie pod Twoją pełną kontrolą.
Gramps Web używa natywnego formatu bazy danych Gramps, więc istniejące dane Gramps z pulpitu importują się bezpośrednio, a zmiany wprowadzone za pośrednictwem interfejsu internetowego synchronizują się z powrotem z aplikacją desktopową. Pierwszy użytkownik, który się zarejestruje, staje się właścicielem i administratorem drzewa.
Główne cechy Gramps Web
Interaktywne drzewa genealogiczne
Wykresy wachlarzowe, widoki rodowodowe, drzewa potomków i wizualizacje osi czasu oferują różne perspektywy na Twoją historię rodziny w przeglądarce.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukuj natychmiast wszystkie osoby, miejsca, wydarzenia, źródła i notatki w Twoim drzewie — w tym treści w załączonych dokumentach i mediach.
Synchronizacja desktopowa
Wykorzystuje natywny format bazy danych Gramps do dwukierunkowej synchronizacji z aplikacją desktopową Gramps, dzięki czemu edycje internetowe i desktopowe pozostają zsynchronizowane.
Współpraca wielu użytkowników
Zapraszaj członków rodziny z uprawnieniami opartymi na rolach — edytorzy mogą dodawać rekordy, podczas gdy przeglądający mogą tylko przeglądać, utrzymując Twoje dane w porządku.
Narzędzia do analizy DNA
Przeglądarka chromosomów, wizualizacja wspólnych segmentów DNA i zarządzanie zestawami do integracji danych genealogii genetycznej wraz z tradycyjnymi zapisami.
Dlaczego warto uruchomić Gramps Web na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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