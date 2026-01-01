Gramps Web to współpracujący interfejs internetowy dla Gramps, najczęściej używanej platformy genealogicznej open-source. Przekształca Twoją prywatną bazę danych drzewa genealogicznego w wieloużytkownikową aplikację internetową — dostępną z dowolnej przeglądarki — wraz z interaktywnymi wykresami, mapami, wyszukiwaniem pełnotekstowym i narzędziami do analizy DNA. W przeciwieństwie do usług genealogicznych w chmurze, które monetyzują Twoje dane historii rodziny, Gramps Web działa w całości na Twoim własnym VPS, utrzymując każdy zapis przodka, dokument i zdjęcie pod Twoją pełną kontrolą.

Gramps Web używa natywnego formatu bazy danych Gramps, więc istniejące dane Gramps z pulpitu importują się bezpośrednio, a zmiany wprowadzone za pośrednictwem interfejsu internetowego synchronizują się z powrotem z aplikacją desktopową. Pierwszy użytkownik, który się zarejestruje, staje się właścicielem i administratorem drzewa.