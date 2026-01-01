Wdróż Wiki.js jednym kliknięciem.
Nowoczesna platforma wiki open source z edycją WYSIWYG, wyszukiwaniem pełnotekstowym, kontrolą wersji i obsługą uwierzytelniania wielokrotnego.
Wybierz plan VPS dla Wiki.js
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Wiki.js
Wiki.js to nowoczesna, samodzielnie hostowana platforma wiki zbudowana na Node.js i wspierana przez PostgreSQL. Zapewnia wizualny edytor WYSIWYG wraz z obsługą Markdown, wyszukiwanie pełnotekstowe, historię wersji dla każdej strony oraz szczegółowe zasady kontroli dostępu — dzięki czemu nadaje się zarówno do osobistych baz wiedzy, jak i dokumentacji korporacyjnej.
Samodzielne hostowanie Wiki.js na VPS zapewnia prywatność i dostępność dokumentacji bez subskrypcji SaaS. Integruje się z LDAP, OAuth, SAML i dziesiątkami zewnętrznych dostawców uwierzytelniania, obsługuje ponad 40 języków interfejsu oraz oferuje modułowe zaplecza pamięci masowej, w tym Git i chmurową pamięć obiektową.
Główne cechy Wiki.js
Bogate opcje edycji
Pisz za pomocą wizualnego edytora WYSIWYG, zwykłego Markdowna lub edytora AsciiDoc, w zależności od Twoich preferencji i poziomu umiejętności.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Znajdź dowolną treść natychmiast na wszystkich stronach wiki dzięki szybkiemu, dokładnemu indeksowaniu pełnotekstowemu opartemu na zapleczu PostgreSQL.
Historia wersji
Każda edycja strony jest wersjonowana, co pozwala Ci porównywać zmiany w czasie i przywrócić dowolną poprzednią wersję treści.
Kontrola dostępu
Zdefiniuj szczegółowe uprawnienia do odczytu i zapisu dla każdej strony, grupy lub sekcji, aby kontrolować, kto może przeglądać lub edytować każdą część wiki.
Integracja wielokrotnego uwierzytelniania
Połącz się z LDAP, OAuth 2.0, SAML lub z dziesiątkami dostawców logowania społecznościowego w celu scentralizowanego uwierzytelniania użytkowników.
Dlaczego warto uruchomić Wiki.js na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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