Wiki.js to nowoczesna, samodzielnie hostowana platforma wiki zbudowana na Node.js i wspierana przez PostgreSQL. Zapewnia wizualny edytor WYSIWYG wraz z obsługą Markdown, wyszukiwanie pełnotekstowe, historię wersji dla każdej strony oraz szczegółowe zasady kontroli dostępu — dzięki czemu nadaje się zarówno do osobistych baz wiedzy, jak i dokumentacji korporacyjnej.

Samodzielne hostowanie Wiki.js na VPS zapewnia prywatność i dostępność dokumentacji bez subskrypcji SaaS. Integruje się z LDAP, OAuth, SAML i dziesiątkami zewnętrznych dostawców uwierzytelniania, obsługuje ponad 40 języków interfejsu oraz oferuje modułowe zaplecza pamięci masowej, w tym Git i chmurową pamięć obiektową.