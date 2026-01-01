Chroma to baza danych wektorów typu open-source, stworzona specjalnie dla aplikacji AI, które muszą przechowywać, indeksować i wysyłać zapytania do wysokowymiarowych wektorów. Integruje się natywnie z LangChain, LlamaIndex i OpenAI SDK, co czyni ją najszybszym sposobem na dodanie możliwości wyszukiwania semantycznego i generowania rozszerzonego o pobieranie (RAG) do dowolnej aplikacji bez budowania niestandardowej infrastruktury wektorowej.

Samodzielne hostowanie Chroma na Twoim VPS utrzymuje Twoje wektory, dane dokumentów i wzorce zapytań pod Twoją kontrolą, bez opłat za zapytanie i z elastycznością w dostosowywaniu zasobów w miarę skalowania Twojej kolekcji.