Wdróż Chroma jednym kliknięciem.
Baza danych wektorów typu open-source dla aplikacji AI, wyszukiwania semantycznego i potoków generowania rozszerzonego o pobieranie.
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Co możesz zbudować z Chroma
Chroma to baza danych wektorów typu open-source, stworzona specjalnie dla aplikacji AI, które muszą przechowywać, indeksować i wysyłać zapytania do wysokowymiarowych wektorów. Integruje się natywnie z LangChain, LlamaIndex i OpenAI SDK, co czyni ją najszybszym sposobem na dodanie możliwości wyszukiwania semantycznego i generowania rozszerzonego o pobieranie (RAG) do dowolnej aplikacji bez budowania niestandardowej infrastruktury wektorowej.
Samodzielne hostowanie Chroma na Twoim VPS utrzymuje Twoje wektory, dane dokumentów i wzorce zapytań pod Twoją kontrolą, bez opłat za zapytanie i z elastycznością w dostosowywaniu zasobów w miarę skalowania Twojej kolekcji.
Główne cechy Chroma
Potok RAG Gotowy
Zaprojektowany jako warstwa wyszukiwania dla aplikacji LLM, dzięki czemu możesz oprzeć odpowiedzi modelu na własnych dokumentach przy minimalnym nakładzie pracy integracyjnej.
Framework Integracje
Natywna obsługa LangChain, LlamaIndex i OpenAI SDK oznacza, że Twój istniejący kod AI łączy się z Chroma za pomocą zaledwie kilku linii konfiguracji.
Filtrowanie metadanych
Połącz wyszukiwanie podobieństwa wektorowego ze strukturalnymi filtrami metadanych, aby zawęzić wyniki według daty, kategorii lub dowolnego niestandardowego atrybutu bez przetwarzania końcowego.
Wielorakie Metryki Odległości
Wybierz podobieństwo cosinusowe, odległość L2 lub iloczyn skalarny dla każdej kolekcji, aby dopasować metrykę, na której został przeszkolony Twój model osadzania, w celu uzyskania dokładnych wyników.
Trwała pamięć
Osadzenia i indeksy przetrwają ponowne uruchomienia i aktualizacje, dzięki czemu Twoja baza wiedzy pozostaje nienaruszona bez ponownego indeksowania dokumentów po każdej zmianie wdrożenia.
Dlaczego warto uruchomić Chroma na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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