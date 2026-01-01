Wdróż Slink z instalacją jednym kliknięciem.
Zorientowana na prywatność, samodzielnie hostowana platforma do udostępniania zdjęć z automatycznym usuwaniem danych EXIF i konfigurowalną kompresją.
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Co możesz zbudować z Slink
Slink to samodzielnie hostowana platforma do udostępniania obrazów, zbudowana wokół prywatności, własności i przejrzystości. W przeciwieństwie do komercyjnych hostów obrazów, które skanują przesyłane pliki w poszukiwaniu reklam, roszczą sobie szerokie prawa licencyjne lub narzucają arbitralne zasady dotyczące treści, Slink zapewnia Ci pełną kontrolę nad Twoimi treściami wizualnymi — przechowywanymi lokalnie na Twoim własnym serwerze, bez dostępu osób trzecich.
Samodzielne hostowanie Slink na Twoim VPS oznacza, że Twoje obrazy nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Automatyczne usuwanie metadanych EXIF usuwa współrzędne GPS, informacje o urządzeniu i znaczniki czasu z każdego przesłanego pliku, domyślnie chroniąc prywatność. Dzięki konfigurowalnej kompresji, przepływom pracy zatwierdzania użytkowników i politykom haseł, Slink zapewnia profesjonalne środowisko do udostępniania obrazów na Twoich własnych warunkach.
Główne cechy Slink
Usuwanie metadanych EXIF
Automatycznie usuwa współrzędne GPS, informacje o urządzeniu i znaczniki czasu z każdego przesłanego obrazu, aby domyślnie chronić prywatność.
Konfigurowalna Kompresja
Ustaw jakość kompresji i limity rozmiaru przesyłania, aby zrównoważyć wierność obrazu z wydajnością przechowywania dla Twojego konkretnego przypadku użycia.
Zarządzanie użytkownikami
Opcjonalne przepływy pracy zatwierdzania i konfigurowalne zasady siły haseł pozwalają Ci kontrolować, kto może przesyłać i udostępniać obrazy.
Pamięć lokalna
Wszystkie obrazy są przechowywane bezpośrednio na Twoim VPS-ie — bez zasobników w chmurze, bez zewnętrznych sieci CDN, bez zewnętrznych zależności dla Twoich treści.
Unikalne udostępniane adresy URL
Każde przesłane pliki otrzymują unikalny adres URL do prostego udostępniania, dając odbiorcom bezpośredni dostęp bez konieczności posiadania konta lub instalowania aplikacji.
Dlaczego warto uruchomić Slink na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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