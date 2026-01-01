Slink to samodzielnie hostowana platforma do udostępniania obrazów, zbudowana wokół prywatności, własności i przejrzystości. W przeciwieństwie do komercyjnych hostów obrazów, które skanują przesyłane pliki w poszukiwaniu reklam, roszczą sobie szerokie prawa licencyjne lub narzucają arbitralne zasady dotyczące treści, Slink zapewnia Ci pełną kontrolę nad Twoimi treściami wizualnymi — przechowywanymi lokalnie na Twoim własnym serwerze, bez dostępu osób trzecich.

Samodzielne hostowanie Slink na Twoim VPS oznacza, że Twoje obrazy nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Automatyczne usuwanie metadanych EXIF usuwa współrzędne GPS, informacje o urządzeniu i znaczniki czasu z każdego przesłanego pliku, domyślnie chroniąc prywatność. Dzięki konfigurowalnej kompresji, przepływom pracy zatwierdzania użytkowników i politykom haseł, Slink zapewnia profesjonalne środowisko do udostępniania obrazów na Twoich własnych warunkach.