Black Candy to serwer strumieniowy muzyki typu open-source, hostowany samodzielnie, który zamienia Twoją osobistą kolekcję audio w prywatną usługę strumieniową, dostępną z dowolnej przeglądarki lub oficjalnych aplikacji mobilnych. Skanuje Twoją bibliotekę, odczytuje metadane i okładki albumów i prezentuje wszystko za pośrednictwem przejrzystego, responsywnego odtwarzacza internetowego z listami odtwarzania, wyszukiwaniem i kontami wielu użytkowników.

W przeciwieństwie do komercyjnych platform strumieniowych, Black Candy przechowuje każdy utwór, listę odtwarzania i nawyki słuchania na infrastrukturze, którą Ty posiadasz. Nie ma opłat abonamentowych, żadnego katalogu, który zmienia się bez ostrzeżenia, ani kompresji Twoich wysokiej jakości plików — tylko Twoja własna muzyka, przesyłana strumieniowo w pełnej wierności z Twojego VPS na każde urządzenie, którego używasz.