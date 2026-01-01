Wdróż Black Candy jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer do strumieniowania muzyki z przejrzystym odtwarzaczem internetowym i oficjalnymi aplikacjami mobilnymi dla Twojej osobistej kolekcji muzyki.
Wybierz plan VPS dla Black Candy
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Black Candy
Black Candy to serwer strumieniowy muzyki typu open-source, hostowany samodzielnie, który zamienia Twoją osobistą kolekcję audio w prywatną usługę strumieniową, dostępną z dowolnej przeglądarki lub oficjalnych aplikacji mobilnych. Skanuje Twoją bibliotekę, odczytuje metadane i okładki albumów i prezentuje wszystko za pośrednictwem przejrzystego, responsywnego odtwarzacza internetowego z listami odtwarzania, wyszukiwaniem i kontami wielu użytkowników.
W przeciwieństwie do komercyjnych platform strumieniowych, Black Candy przechowuje każdy utwór, listę odtwarzania i nawyki słuchania na infrastrukturze, którą Ty posiadasz. Nie ma opłat abonamentowych, żadnego katalogu, który zmienia się bez ostrzeżenia, ani kompresji Twoich wysokiej jakości plików — tylko Twoja własna muzyka, przesyłana strumieniowo w pełnej wierności z Twojego VPS na każde urządzenie, którego używasz.
Główne cechy Black Candy
Osobisty streaming muzyki
Przesyłaj strumieniowo swoją kolekcję z dowolnej przeglądarki lub oficjalnych aplikacji mobilnych, z pełnymi okładkami albumów, metadanymi i wyszukiwaniem.
Konta wielu użytkowników
Daj każdemu słuchaczowi jego własny login, playlisty i historię słuchania, współdzieląc jedną bibliotekę na jednym serwerze.
Transkodowanie w locie
Automatycznie konwertuje dźwięk do strumieniowej przepływności, dzięki czemu odtwarzanie pozostaje płynne na wolnych lub mobilnych połączeniach bez zmieniania oryginałów.
Playlisty i Wyszukiwanie
Twórz ręczne lub inteligentne playlisty i błyskawicznie znajdź dowolnego artystę, album lub utwór dzięki szybkiemu wyszukiwaniu pełnotekstowemu.
Pełna Własność Danych
Twoja muzyka, playlisty i dane dotyczące słuchania pozostają na Twoim VPS-ie — bez subskrypcji, bez śledzenia i bez katalogu, który znika.
Dlaczego warto uruchomić Black Candy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.