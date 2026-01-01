Rundeck to silnik automatyzacji runbooków typu open-source, utrzymywany przez PagerDuty. Przekształca skrypty operacyjne, polecenia ad-hoc i złożone, wieloetapowe procedury w wersjonowane zadania, które każdy członek zespołu może bezpiecznie uruchamiać z interfejsu użytkownika sieciowego, API lub integracji czatu — bez rozdawania kluczy SSH ani danych uwierzytelniających do środowiska produkcyjnego.

Samodzielne hostowanie Rundeck na własnym VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad definicjami zadań, historią wykonania i inwentarzem węzłów. Inżynierowie operacyjni, wsparcia i dyżurni otrzymują jedno audytowane miejsce do uruchamiania wdrożeń, restartowania usług, rotacji kluczy i rozwiązywania incydentów — przekształcając wiedzę plemienną w automatyzację wielokrotnego użytku z ograniczonymi uprawnieniami.