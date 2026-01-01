Wdróż Rundeck jednym kliknięciem.
Automatyzacja runbooków open-source, która przekształca skrypty i przepływy pracy w samoobsługowe operacje dla każdego zespołu.
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Co możesz zbudować z Rundeck
Rundeck to silnik automatyzacji runbooków typu open-source, utrzymywany przez PagerDuty. Przekształca skrypty operacyjne, polecenia ad-hoc i złożone, wieloetapowe procedury w wersjonowane zadania, które każdy członek zespołu może bezpiecznie uruchamiać z interfejsu użytkownika sieciowego, API lub integracji czatu — bez rozdawania kluczy SSH ani danych uwierzytelniających do środowiska produkcyjnego.
Samodzielne hostowanie Rundeck na własnym VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad definicjami zadań, historią wykonania i inwentarzem węzłów. Inżynierowie operacyjni, wsparcia i dyżurni otrzymują jedno audytowane miejsce do uruchamiania wdrożeń, restartowania usług, rotacji kluczy i rozwiązywania incydentów — przekształcając wiedzę plemienną w automatyzację wielokrotnego użytku z ograniczonymi uprawnieniami.
Główne cechy Rundeck
Prace samoobsługowe
Opakuj skrypty i polecenia shella jako sparametryzowane zadania, aby osoby niebędące inżynierami mogły bezpiecznie uruchamiać typowe zadania operacyjne z interfejsu webowego.
Dostęp oparty na rolach
Szczegółowe zasady ACL kontrolują, kto może czytać, uruchamiać, edytować lub usuwać każde zadanie, projekt i węzeł — idealne do delegowania bezpiecznego dostępu.
Orkiestracja przepływu pracy
Łącz kroki na setkach zdalnych węzłów z logiką warunkową, obsługą błędów i równoległym wykonywaniem z jednego przepływu pracy.
Audyt i historia wykonania
Każde uruchomienie zadania jest rejestrowane z pełnym wyjściem, parametrami oraz użytkownikiem, który je uruchomił, zapewniając Ci kompletny ślad audytu operacyjnego.
API i webhooks
Uruchamiaj zadania z potoków CI/CD, alertów monitorowania lub chatops za pomocą pełnego interfejsu REST API, odbiorników webhook i klienta CLI.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz Rundeck o wbudowane wtyczki i wtyczki społeczności dla AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira i dziesiątek innych integracji.
Dlaczego warto uruchomić Rundeck na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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