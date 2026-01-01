Papermerge to system zarządzania dokumentami o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowany w celu przekształcenia fizycznej dokumentacji w cyfrowe archiwum z możliwością wyszukiwania i uporządkowania. Prześlij pliki PDF lub zeskanowane obrazy, a Papermerge automatycznie wyodrębni tekst za pomocą OCR, dzięki czemu każda faktura, umowa i paragon będą natychmiastowo dostępne do znalezienia po treści. Organizacja oparta na tagach, hierarchie folderów i niestandardowe pola metadanych dają Tobie precyzyjną kontrolę nad tym, jak dokumenty są strukturyzowane i pobierane. Obsługa wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach sprawia, że jest to odpowiednie zarówno dla małych firm, jak i praktyk zawodowych.

Samodzielne hostowanie Papermerge na własnym serwerze VPS oznacza, że wrażliwe dane finansowe, dokumenty prawne i pliki osobiste nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Unikasz miesięcznych opłat za przechowywanie w chmurze, jednocześnie zyskując nieograniczoną pojemność dokumentów, możliwość egzekwowania niestandardowych zasad przechowywania i elastyczność integracji z istniejącymi przepływami pracy za pośrednictwem interfejsu REST API Papermerge.