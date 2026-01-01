Wdróż Papermerge jednym kliknięciem.
System zarządzania dokumentami typu open-source z automatycznym OCR, wyszukiwaniem pełnotekstowym i organizacją opartą na tagach dla wszystkich Twoich zeskanowanych dokumentów.
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Co możesz zbudować z Papermerge
Papermerge to system zarządzania dokumentami o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowany w celu przekształcenia fizycznej dokumentacji w cyfrowe archiwum z możliwością wyszukiwania i uporządkowania. Prześlij pliki PDF lub zeskanowane obrazy, a Papermerge automatycznie wyodrębni tekst za pomocą OCR, dzięki czemu każda faktura, umowa i paragon będą natychmiastowo dostępne do znalezienia po treści. Organizacja oparta na tagach, hierarchie folderów i niestandardowe pola metadanych dają Tobie precyzyjną kontrolę nad tym, jak dokumenty są strukturyzowane i pobierane. Obsługa wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach sprawia, że jest to odpowiednie zarówno dla małych firm, jak i praktyk zawodowych.
Samodzielne hostowanie Papermerge na własnym serwerze VPS oznacza, że wrażliwe dane finansowe, dokumenty prawne i pliki osobiste nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Unikasz miesięcznych opłat za przechowywanie w chmurze, jednocześnie zyskując nieograniczoną pojemność dokumentów, możliwość egzekwowania niestandardowych zasad przechowywania i elastyczność integracji z istniejącymi przepływami pracy za pośrednictwem interfejsu REST API Papermerge.
Główne cechy Papermerge
Automatyczna ekstrakcja OCR
Papermerge automatycznie wyodrębnia tekst z możliwością wyszukiwania z plików PDF i zeskanowanych obrazów podczas przesyłania, przekształcając stos zeskanowanych dokumentów w przeszukiwalną bazę danych.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Przeszukuj całą zawartość i metadane każdego dokumentu w swoim archiwum, z filtrami według daty, tagów i pól niestandardowych, aby precyzyjnie je odzyskać.
Organizacja tagów i folderów
Połącz hierarchie folderów z elastycznymi tagami i niestandardowymi polami metadanych, aby zbudować strukturę organizacyjną, która odpowiada rzeczywistemu sposobowi działania Twojej firmy.
Uprawnienia wielu użytkowników
Kontrola dostępu oparta na rolach umożliwia zespołom współdzielenie jednego archiwum dokumentów, jednocześnie zapewniając, że poufne pliki są widoczne tylko dla autoryzowanych użytkowników.
Operacje na stronach PDF
Łącz, dziel i zmieniaj kolejność stron PDF bezpośrednio w Papermerge, eliminując potrzebę korzystania z oddzielnego edytora PDF podczas porządkowania zeskanowanych dokumentów.
Dlaczego warto uruchomić Papermerge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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