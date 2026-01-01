Umami to szybka, otwartoźródłowa platforma analityki internetowej, która śledzi ruch na stronie bez użycia plików cookie, fingerprintingu czy udostępniania danych między witrynami. Jest domyślnie zgodna z RODO, co czyni ją bezpośrednią alternatywą dla Google Analytics dla zespołów, które priorytetowo traktują prywatność odwiedzających i własność danych.

Samodzielne hostowanie Umami na VPS oznacza, że wszystkie dane odwiedzających pozostają na Twojej infrastrukturze bez dostępu osób trzecich. Pojedyncza instalacja wspierana przez PostgreSQL może śledzić wiele stron internetowych, niestandardowe zdarzenia i kampanie UTM za pośrednictwem przejrzystego pulpitu nawigacyjnego w czasie rzeczywistym, dostępnego dla całego Twojego zespołu.