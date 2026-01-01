Wdróż Umami Analytics jednym kliknięciem.
Skoncentrowana na prywatności, open source'owa analityka internetowa jako alternatywa dla Google Analytics, bez plików cookie i domyślnie zgodna z RODO.
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Co możesz zbudować z Umami Analytics
Umami to szybka, otwartoźródłowa platforma analityki internetowej, która śledzi ruch na stronie bez użycia plików cookie, fingerprintingu czy udostępniania danych między witrynami. Jest domyślnie zgodna z RODO, co czyni ją bezpośrednią alternatywą dla Google Analytics dla zespołów, które priorytetowo traktują prywatność odwiedzających i własność danych.
Samodzielne hostowanie Umami na VPS oznacza, że wszystkie dane odwiedzających pozostają na Twojej infrastrukturze bez dostępu osób trzecich. Pojedyncza instalacja wspierana przez PostgreSQL może śledzić wiele stron internetowych, niestandardowe zdarzenia i kampanie UTM za pośrednictwem przejrzystego pulpitu nawigacyjnego w czasie rzeczywistym, dostępnego dla całego Twojego zespołu.
Główne cechy Umami Analytics
Śledzenie bez plików cookie
Umami zbiera dane analityczne bez plików cookie i trwałych identyfikatorów, zapewniając domyślną zgodność z RODO i Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA).
Obsługa wielu stron
Śledź nieograniczoną liczbę stron internetowych z jednej instalacji Umami, korzystając z oddzielnych pulpitów nawigacyjnych i izolowanych danych dla każdej właściwości.
Niestandardowe wydarzenia
Śledź kliknięcia przycisków, przesyłanie formularzy, pobieranie oraz wszelkie niestandardowe interakcje użytkownika poza standardowymi wyświetleniami stron.
Panel w czasie rzeczywistym
Wyświetlaj liczbę odwiedzających na żywo, najpopularniejsze strony, źródła odesłań i podział urządzeń, aktualizowane w czasie rzeczywistym, bez odświeżania strony.
Śledzenie kampanii UTM
Mierz skuteczność kampanii marketingowych, śledząc parametry UTM na wszystkich Twoich śledzonych stronach internetowych.
Dlaczego warto uruchomić Umami Analytics na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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