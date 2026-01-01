Wdróż MistServer jednym kliknięciem.
W pełni funkcjonalny, o otwartym kodzie źródłowym zestaw narzędzi multimedialnych do tworzenia i dostarczania stabilnych aplikacji do strumieniowania internetowego na dużą skalę.
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Co możesz zbudować z MistServer
MistServer to otwarty, w pełni funkcjonalny zestaw narzędzi do strumieniowego przesyłania multimediów, zaprojektowany do tworzenia aplikacji do strumieniowania internetowego. Obsługuje szeroki zakres protokołów wejścia i wyjścia — w tym RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT i RTSP — umożliwiając pobieranie, przetwarzanie i dostarczanie multimediów do dowolnego odtwarzacza lub urządzenia. Wbudowany interfejs użytkownika sieci web na porcie 4242 zapewnia pełną konfigurację serwera, zarządzanie strumieniami i monitorowanie w czasie rzeczywistym bez dodatkowych narzędzi.
Zaprojektowany dla programistów tworzących aplikacje do strumieniowania over-the-top (OTT), MistServer jest lekki, modułowy i darmowy do użytku w dowolnym celu, w tym komercyjnym. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad infrastrukturą strumieniowania bez opłat za widza i zależności od stron trzecich.
Główne cechy MistServer
Obsługa wielu protokołów
Pobieraj i dostarczaj strumienie przez RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT i RTSP z jednego serwera bez konfiguracji wtyczek.
Konfiguracja Webowa
Konfiguruj strumienie, zarządzaj danymi wejściowymi i monitoruj wydajność serwera z wbudowanego interfejsu internetowego bez dostępu do wiersza poleceń.
Streaming z niskim opóźnieniem
Opcje wyjściowe SRT i WebRTC umożliwiają strumieniowanie z opóźnieniem poniżej sekundy dla wydarzeń na żywo i interaktywnych aplikacji.
Aplikacja OTT Gotowa
Zbudowany dla deweloperów tworzących platformy streamingowe OTT, MistServer obsługuje warstwę dostarczania mediów, dzięki czemu możesz skupić się na Twojej aplikacji.
Modułowa Architektura
Usuń nieużywane pliki binarne protokołów, aby zmniejszyć obciążenie serwera, zachowując tylko protokoły strumieniowe wymagane przez Twoją aplikację.
Dlaczego warto uruchomić MistServer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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