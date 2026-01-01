MistServer to otwarty, w pełni funkcjonalny zestaw narzędzi do strumieniowego przesyłania multimediów, zaprojektowany do tworzenia aplikacji do strumieniowania internetowego. Obsługuje szeroki zakres protokołów wejścia i wyjścia — w tym RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT i RTSP — umożliwiając pobieranie, przetwarzanie i dostarczanie multimediów do dowolnego odtwarzacza lub urządzenia. Wbudowany interfejs użytkownika sieci web na porcie 4242 zapewnia pełną konfigurację serwera, zarządzanie strumieniami i monitorowanie w czasie rzeczywistym bez dodatkowych narzędzi.

Zaprojektowany dla programistów tworzących aplikacje do strumieniowania over-the-top (OTT), MistServer jest lekki, modułowy i darmowy do użytku w dowolnym celu, w tym komercyjnym. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad infrastrukturą strumieniowania bez opłat za widza i zależności od stron trzecich.