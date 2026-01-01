Imaginary to mikroserwis HTTP o otwartym kodzie źródłowym napisany w Go, który wykonuje wysokowydajne operacje przetwarzania obrazu, takie jak zmiana rozmiaru, przycinanie, obracanie, znak wodny, konwersja formatu i inteligentne kadrowanie. Wspierany przez libvips, przetwarza obrazy kilkukrotnie szybciej niż ImageMagick lub GraphicsMagick, zużywając przy tym znacznie mniej pamięci.

Samodzielne hostowanie Imaginary na Twoim VPS zapewnia Ci prywatną usługę przetwarzania obrazu o niskim opóźnieniu dla Twoich własnych stron internetowych, aplikacji mobilnych i potoków, bez opłat za każde żądanie i bez ujawniania danych stronom trzecim. Jest gotowy do integracji za pośrednictwem prostego API HTTP i obsługuje autoryzację kluczem API, podpisywanie adresów URL, ograniczanie przepustowości i CORS dla bezpiecznego publicznego udostępniania.