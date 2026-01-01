Wdróż Imaginary jednym kliknięciem.
Szybka, skalowalna mikrousługa HTTP do wysokowydajnego przetwarzania obrazów, oparta na libvips.
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Co możesz zbudować z Imaginary
Imaginary to mikroserwis HTTP o otwartym kodzie źródłowym napisany w Go, który wykonuje wysokowydajne operacje przetwarzania obrazu, takie jak zmiana rozmiaru, przycinanie, obracanie, znak wodny, konwersja formatu i inteligentne kadrowanie. Wspierany przez libvips, przetwarza obrazy kilkukrotnie szybciej niż ImageMagick lub GraphicsMagick, zużywając przy tym znacznie mniej pamięci.
Samodzielne hostowanie Imaginary na Twoim VPS zapewnia Ci prywatną usługę przetwarzania obrazu o niskim opóźnieniu dla Twoich własnych stron internetowych, aplikacji mobilnych i potoków, bez opłat za każde żądanie i bez ujawniania danych stronom trzecim. Jest gotowy do integracji za pośrednictwem prostego API HTTP i obsługuje autoryzację kluczem API, podpisywanie adresów URL, ograniczanie przepustowości i CORS dla bezpiecznego publicznego udostępniania.
Główne cechy Imaginary
wydajność libvips
Przetwarzaj obrazy JPEG, PNG, WEBP, HEIF i TIFF do 8 razy szybciej niż ImageMagick przy niskim zużyciu pamięci.
Bogate operacje na obrazach
Zmień rozmiar, przytnij, inteligentnie przytnij, obróć, powiększ, dodaj znak wodny, rozmyj i konwertuj formaty za pomocą pojedynczego punktu końcowego HTTP dla każdej operacji.
Transformacje potoku
Łącz wiele niezależnych transformacji obrazu w jednym żądaniu HTTP, aby renderować pochodne bez dodatkowych rund komunikacji.
Klucz API i podpisywanie adresów URL
Zabezpiecz usługę za pomocą autoryzacji kluczem API i podpisów URL HMAC, aby zapobiec nadużyciom, gdy jest udostępniana klientom publicznym.
Dławienie współbieżności
Wbudowany ogranicznik HTTP ogranicza liczbę jednoczesnych żądań na sekundę, aby usługa pozostała responsywna przy dużym ruchu.
Zdalne źródła URL
Pobieraj i przetwarzaj obrazy bezpośrednio ze zdalnych źródeł HTTP lub zamontowanego katalogu lokalnego, używając parametrów zapytania.
Dlaczego warto uruchomić Imaginary na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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