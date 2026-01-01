Collabora Online to samodzielnie hostowany pakiet biurowy online oparty na technologii LibreOffice, który działa w całości w przeglądarce. Zespoły otwierają dokumenty Word, Excel i PowerPoint bezpośrednio z aplikacji do przechowywania plików, takich jak Nextcloud, Seafile czy Pydio Cells, i wspólnie edytują je w czasie rzeczywistym, korzystając z aktywnych kursorów, komentarzy, śledzenia zmian i natychmiastowych podglądów — bez konieczności posiadania klienta desktopowego, Microsoft 365 czy Google Workspace.

Samodzielne hostowanie Collabora na własnym VPS-ie sprawia, że każdy dokument, arkusz kalkulacyjny i prezentacja pozostaje na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Połącz to z jedną z aplikacji do przechowywania plików z tego katalogu, aby zapewnić swojemu zespołowi kompletną lokalną alternatywę dla chmurowych pakietów biurowych, z pełną kompatybilnością formatów plików i bez opłat za użytkownika.