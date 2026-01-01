Wdróż Collabora Online jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany pakiet biurowy online oparty na LibreOffice, który umożliwia zespołom wspólną edycję dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji w przeglądarce.
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Co możesz zbudować z Collabora Online
Collabora Online to samodzielnie hostowany pakiet biurowy online oparty na technologii LibreOffice, który działa w całości w przeglądarce. Zespoły otwierają dokumenty Word, Excel i PowerPoint bezpośrednio z aplikacji do przechowywania plików, takich jak Nextcloud, Seafile czy Pydio Cells, i wspólnie edytują je w czasie rzeczywistym, korzystając z aktywnych kursorów, komentarzy, śledzenia zmian i natychmiastowych podglądów — bez konieczności posiadania klienta desktopowego, Microsoft 365 czy Google Workspace.
Samodzielne hostowanie Collabora na własnym VPS-ie sprawia, że każdy dokument, arkusz kalkulacyjny i prezentacja pozostaje na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Połącz to z jedną z aplikacji do przechowywania plików z tego katalogu, aby zapewnić swojemu zespołowi kompletną lokalną alternatywę dla chmurowych pakietów biurowych, z pełną kompatybilnością formatów plików i bez opłat za użytkownika.
Główne cechy Collabora Online
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu użytkowników edytuje ten sam plik Word, Excel lub PowerPoint jednocześnie, z aktywnymi kursorami, komentarzami i natychmiastową synchronizacją zmian.
Kompatybilność z Microsoft Office
Otwieraj i zapisuj pliki .docx, .xlsx i .pptx bez utraty danych podczas konwersji, dzięki natywnemu renderowaniu formatów OOXML w LibreOffice.
Integruje się z magazynem plików
Integruje się z Nextcloud, Seafile, Pydio Cells i innymi serwerami plików obsługującymi WOPI bez żadnych zmian w kodzie aplikacji hosta.
Śledzenie zmian i komentarzy
Przeglądaj dokumenty w trybie śledzenia zmian, z komentarzami śródliniowymi, sugestiami i historią wersji, znanymi z desktopowych pakietów biurowych.
Przyjazny dla urządzeń mobilnych i tabletów
Interfejs edytora zoptymalizowany pod kątem dotyku działa na telefonach, tabletach i Chromebookach, dzięki czemu współtwórcy mogą edytować z dowolnego urządzenia.
Dlaczego warto uruchomić Collabora Online na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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