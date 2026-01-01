Wdróż eXeLearning jednym kliknięciem.
Narzędzie o otwartym kodzie źródłowym do tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych SCORM i HTML5.
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Co możesz zbudować z eXeLearning
eXeLearning to środowisko autorskie na licencji AGPL, używane przez edukatorów i projektantów materiałów edukacyjnych do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych bez pisania kodu. Wspierane przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i sieć administracji regionalnych, koncentruje się na tworzeniu zasobów opartych na standardach, które działają w dowolnym systemie zarządzania nauczaniem (LMS).
Samodzielne hostowanie eXeLearning na Twoim VPS zachowuje materiały kursowe, eksporty dla studentów i dane uwierzytelniające autora całkowicie w Twojej własnej infrastrukturze. Zespoły mogą współpracować w czasie rzeczywistym, publikować eksporty do Moodle lub dowolnego LMS i unikać ograniczeń licencyjnych oraz obaw związanych z rezydencją danych w chmurowych usługach autorskich.
Główne cechy eXeLearning
Interaktywne iDevices
Gotowe komponenty do quizów, studiów przypadku, multimediów i ćwiczeń refleksyjnych przekształcają statyczne treści w ustrukturyzowane, interaktywne lekcje.
SCORM i HTML5 eksport
Publikuj kursy jako pakiety SCORM, treści IMS lub samodzielne witryny HTML5, aby działały w dowolnym LMS lub na zwykłym hostingu internetowym.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu autorów może jednocześnie edytować ten sam projekt za pośrednictwem wbudowanej synchronizacji Yjs WebSocket, odzwierciedlając przepływ pracy nowoczesnych edytorów dokumentów.
Integracja Moodle
Przesyłaj ukończone kursy bezpośrednio do Moodle jako gotowe do wdrożenia aktywności, eliminując ręczny etap przesyłania między tworzeniem a publikowaniem.
Wielojęzyczny interfejs
Natywne wsparcie dla angielskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, baskijskiego, galicyjskiego, walenckiego i esperanto sprawia, że jest odpowiedni dla regionalnych i dwujęzycznych programów edukacyjnych.
Otwarte dostępne standardy
Wygenerowana treść jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych i otwartymi formatami, zapewniając, że zasoby pozostaną użyteczne i przenośne przez lata.
Dlaczego warto uruchomić eXeLearning na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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