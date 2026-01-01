eXeLearning to środowisko autorskie na licencji AGPL, używane przez edukatorów i projektantów materiałów edukacyjnych do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych bez pisania kodu. Wspierane przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i sieć administracji regionalnych, koncentruje się na tworzeniu zasobów opartych na standardach, które działają w dowolnym systemie zarządzania nauczaniem (LMS).

Samodzielne hostowanie eXeLearning na Twoim VPS zachowuje materiały kursowe, eksporty dla studentów i dane uwierzytelniające autora całkowicie w Twojej własnej infrastrukturze. Zespoły mogą współpracować w czasie rzeczywistym, publikować eksporty do Moodle lub dowolnego LMS i unikać ograniczeń licencyjnych oraz obaw związanych z rezydencją danych w chmurowych usługach autorskich.