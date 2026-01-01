Do 69% zniżki na eXeLearning

Wdróż eXeLearning jednym kliknięciem.

Narzędzie o otwartym kodzie źródłowym do tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych SCORM i HTML5.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż eXeLearning jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla eXeLearning

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z eXeLearning

eXeLearning to środowisko autorskie na licencji AGPL, używane przez edukatorów i projektantów materiałów edukacyjnych do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych bez pisania kodu. Wspierane przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i sieć administracji regionalnych, koncentruje się na tworzeniu zasobów opartych na standardach, które działają w dowolnym systemie zarządzania nauczaniem (LMS).

Samodzielne hostowanie eXeLearning na Twoim VPS zachowuje materiały kursowe, eksporty dla studentów i dane uwierzytelniające autora całkowicie w Twojej własnej infrastrukturze. Zespoły mogą współpracować w czasie rzeczywistym, publikować eksporty do Moodle lub dowolnego LMS i unikać ograniczeń licencyjnych oraz obaw związanych z rezydencją danych w chmurowych usługach autorskich.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy eXeLearning

Interaktywne iDevices

Gotowe komponenty do quizów, studiów przypadku, multimediów i ćwiczeń refleksyjnych przekształcają statyczne treści w ustrukturyzowane, interaktywne lekcje.

SCORM i HTML5 eksport

Publikuj kursy jako pakiety SCORM, treści IMS lub samodzielne witryny HTML5, aby działały w dowolnym LMS lub na zwykłym hostingu internetowym.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Wielu autorów może jednocześnie edytować ten sam projekt za pośrednictwem wbudowanej synchronizacji Yjs WebSocket, odzwierciedlając przepływ pracy nowoczesnych edytorów dokumentów.

Integracja Moodle

Przesyłaj ukończone kursy bezpośrednio do Moodle jako gotowe do wdrożenia aktywności, eliminując ręczny etap przesyłania między tworzeniem a publikowaniem.

Wielojęzyczny interfejs

Natywne wsparcie dla angielskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, baskijskiego, galicyjskiego, walenckiego i esperanto sprawia, że jest odpowiedni dla regionalnych i dwujęzycznych programów edukacyjnych.

Otwarte dostępne standardy

Wygenerowana treść jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych i otwartymi formatami, zapewniając, że zasoby pozostaną użyteczne i przenośne przez lata.

Dlaczego warto uruchomić eXeLearning na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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