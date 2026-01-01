Wdróż OpenRemote jednym kliknięciem.
Platforma IoT open-source do zarządzania zasobami, automatyzacji budynków, monitorowania zużycia energii i orkiestracji podłączonych urządzeń.
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Co możesz zbudować z OpenRemote
OpenRemote to w 100% otwarta platforma IoT, która pozwala na pozyskiwanie danych z dowolnego urządzenia, modelowanie zasobów świata rzeczywistego, automatyzowanie zachowań za pomocą reguł i dostarczanie niestandardowych interfejsów użytkownika — wszystko z jednego, samodzielnie hostowanego stosu. Natywnie obsługuje protokoły takie jak MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus i Zigbee, a także API menedżera do niestandardowych integracji.
Samodzielne hostowanie OpenRemote na Twoim VPS utrzymuje telemetrię, logikę automatyzacji i dane użytkowników końcowych na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za każde urządzenie i bez uzależnienia od dostawcy. Ten szablon zawiera menedżera, tożsamość Keycloak, PostgreSQL oraz brzeg HAProxy z automatycznymi certyfikatami Let's Encrypt, dzięki czemu stos jest gotowy do odbierania urządzeń przez HTTPS i MQTT/TLS zaraz po uruchomieniu.
Główne cechy OpenRemote
Agenci wieloprotokołowi
Połącz urządzenia za pośrednictwem MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee i innych, bez pisania kodu protokołu dla każdej integracji.
Model zasobów i atrybutów
Modeluj rzeczywiste obiekty — budynki, pojazdy, liczniki energii — jako zasoby typowane z atrybutami, metadanymi i historycznymi punktami danych.
Reguły „kiedy-wtedy” i przepływu
Zautomatyzuj zachowanie za pomocą wizualnego edytora typu „kiedy-wtedy”, reguł opartych na przepływie lub JavaScript i Groovy dla zaawansowanych scenariuszy.
Wielodostępne dziedziny
Izoluj klientów lub witryny w oddzielne domeny wspierane przez Keycloak, z użytkownikami, zasobami i panelami kontrolnymi dla każdej domeny.
Pulpity analityczne
Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne na podstawie bieżących i historycznych danych atrybutów bez eksportowania do oddzielnego narzędzia analitycznego.
MQTT i HTTP APIs
Udostępnij wbudowany broker MQTT na porcie 8883 oraz interfejsy API REST i WebSocket, aby systemy zewnętrzne mogły odczytywać i zapisywać stan zasobów.
Dlaczego warto uruchomić OpenRemote na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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