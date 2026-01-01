OpenRemote to w 100% otwarta platforma IoT, która pozwala na pozyskiwanie danych z dowolnego urządzenia, modelowanie zasobów świata rzeczywistego, automatyzowanie zachowań za pomocą reguł i dostarczanie niestandardowych interfejsów użytkownika — wszystko z jednego, samodzielnie hostowanego stosu. Natywnie obsługuje protokoły takie jak MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus i Zigbee, a także API menedżera do niestandardowych integracji.

Samodzielne hostowanie OpenRemote na Twoim VPS utrzymuje telemetrię, logikę automatyzacji i dane użytkowników końcowych na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za każde urządzenie i bez uzależnienia od dostawcy. Ten szablon zawiera menedżera, tożsamość Keycloak, PostgreSQL oraz brzeg HAProxy z automatycznymi certyfikatami Let's Encrypt, dzięki czemu stos jest gotowy do odbierania urządzeń przez HTTPS i MQTT/TLS zaraz po uruchomieniu.