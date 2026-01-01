Wdróż ClassroomIO jednym kliknięciem.
System zarządzania nauczaniem typu open-source do zapewnienia zgodności, edukacji klientów i programów szkoleniowych dla partnerów.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z ClassroomIO
ClassroomIO to w pełni otwarty system zarządzania nauczaniem, stworzony dla firm, które potrzebują prowadzić szkolenia z zakresu zgodności, akademie edukacyjne dla klientów oraz programy certyfikacji partnerów z jednej platformy. Łączy w sobie nieograniczone kursy, lekcje, ćwiczenia, przestrzenie robocze dla wielu organizacji, markowe certyfikaty oraz kreator kursów AI, który tworzy dla Ciebie zarysy i treści lekcji.
Samodzielne hostowanie ClassroomIO na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje dane uczniów, identyfikatory certyfikatów i dane audytu szkoleń pod Twoją kontrolą — bez opłat za każde miejsce, bez uzależnienia od dostawcy i bez udziału stron trzecich między Twoją organizacją a jej danymi szkoleniowymi. Stos zawiera Postgres, Redis i pamięć obiektową zgodną z S3, dzięki czemu cały LMS działa bez żadnych zewnętrznych usług.
Główne cechy ClassroomIO
Szkolenie z zgodności
Śledź terminy, odnowienia, okresy karencji i zwolnienia za pomocą markowych certyfikatów i niestandardowych identyfikatorów dla regulowanych programów szkoleniowych.
Kreator kursów AI
Generuj konspekty kursów, treści lekcji i zadania za pomocą Gemini, GPT-4o lub Claude — a następnie dopracuj wynik w edytorze.
AI Korepetytor lekcji
Asystent AI w lekcji odpowiada na pytania uczniów na stronie, bazując na otaczających materiałach kursu.
Programy i Kohorty
Grupuj kursy w programy z celami, planowaniem kohort, zarządzaniem zespołem i wspólnym śledzeniem postępów.
Wieloorganizacyjne obszary robocze
Prowadź oddzielne organizacje z własnym brandingiem, niestandardowymi domenami i nauczycielami z jednej instancji ClassroomIO.
REST API i Webhooks
Zapisz użytkowników, uruchamiaj automatyzacje i odbieraj zdarzenia takie jak certificate.issued lub enrollment.completed, aby zintegrować ClassroomIO z Twoim systemem.
Dlaczego warto uruchomić ClassroomIO na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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