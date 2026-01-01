ClassroomIO to w pełni otwarty system zarządzania nauczaniem, stworzony dla firm, które potrzebują prowadzić szkolenia z zakresu zgodności, akademie edukacyjne dla klientów oraz programy certyfikacji partnerów z jednej platformy. Łączy w sobie nieograniczone kursy, lekcje, ćwiczenia, przestrzenie robocze dla wielu organizacji, markowe certyfikaty oraz kreator kursów AI, który tworzy dla Ciebie zarysy i treści lekcji.

Samodzielne hostowanie ClassroomIO na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje dane uczniów, identyfikatory certyfikatów i dane audytu szkoleń pod Twoją kontrolą — bez opłat za każde miejsce, bez uzależnienia od dostawcy i bez udziału stron trzecich między Twoją organizacją a jej danymi szkoleniowymi. Stos zawiera Postgres, Redis i pamięć obiektową zgodną z S3, dzięki czemu cały LMS działa bez żadnych zewnętrznych usług.