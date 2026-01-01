Shlink to potężna usługa skracania adresów URL typu open-source, która zapewnia Ci pełną kontrolę nad infrastrukturą Twoich linków. W przeciwieństwie do usług komercyjnych, które narzucają branding, poziomy cenowe lub wymagania dotyczące udostępniania danych, Shlink pozwala tworzyć markowe krótkie linki na Twojej własnej domenie bez zależności od stron trzecich.

Samodzielne hostowanie Shlinka na Twoim VPS oznacza, że Twoje dane o kliknięciach, analityka i konfiguracje linków pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą. Z ponad 4 600 gwiazdkami na GitHubie, Shlink to sprawdzony, aktywnie utrzymywany projekt, cieszący się zaufaniem firm, twórców treści i deweloperów, którzy potrzebują niezawodnego skracania adresów URL bez uzależnienia od dostawcy.