Wdróż Shlink jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany skracacz adresów URL z markowymi krótkimi linkami, analityką kliknięć, kodami QR i pełnym API REST.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Shlink
Shlink to potężna usługa skracania adresów URL typu open-source, która zapewnia Ci pełną kontrolę nad infrastrukturą Twoich linków. W przeciwieństwie do usług komercyjnych, które narzucają branding, poziomy cenowe lub wymagania dotyczące udostępniania danych, Shlink pozwala tworzyć markowe krótkie linki na Twojej własnej domenie bez zależności od stron trzecich.
Samodzielne hostowanie Shlinka na Twoim VPS oznacza, że Twoje dane o kliknięciach, analityka i konfiguracje linków pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą. Z ponad 4 600 gwiazdkami na GitHubie, Shlink to sprawdzony, aktywnie utrzymywany projekt, cieszący się zaufaniem firm, twórców treści i deweloperów, którzy potrzebują niezawodnego skracania adresów URL bez uzależnienia od dostawcy.
Główne cechy Shlink
Markowe Krótkie Linki
Twórz krótkie linki na Twojej własnej domenie, zachowując spójność Twojej marki we wszystkich udostępnianych treściach.
Analityka kliknięć
Śledź szczegółowe statystyki kliknięć, w tym lokalizację geograficzną, typ urządzenia i dane referencyjne dla każdego krótkiego linku.
Generowanie kodu QR
Automatycznie generuj kody QR dla każdego krótkiego linku, gotowe do materiałów drukowanych, prezentacji i kampanii offline.
Dostęp do REST API
Programowo twórz i zarządzaj linkami za pośrednictwem pełnego interfejsu API REST, umożliwiając integrację z Twoimi istniejącymi narzędziami i przepływami pracy.
Wygaśnięcie linku i bezpieczeństwo
Ustaw daty wygaśnięcia i chroń hasłem poufne linki, aby kontrolować dostęp i wymuszać udostępnianie ograniczone czasowo.
Dlaczego warto uruchomić Shlink na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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