Wdróż Pelican Panel jednym kliknięciem.
Nowoczesny panel typu open-source do zarządzania serwerami gier i następca Pterodactyl, zbudowany z myślą o szybkim wdrożeniu i intuicyjnej administracji.
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Co możesz zbudować z Pelican Panel
Pelican Panel to rozwijana przez społeczność, zmodernizowana wersja Pterodactyl, przepisana na najnowszym stosie technologicznym Laravel i Filament, aby zapewnić szybsze zarządzanie administracyjne, wbudowany instalator webowy oraz system wtyczek do rozszerzania panelu bez konieczności rozgałęziania bazy kodu. Każdy serwer gier jest udostępniany we własnym, izolowanym kontenerze Docker za pośrednictwem towarzyszącego demona Wings, co zapewnia izolację zasobów i bezpieczeństwo hosta.
Samodzielne hostowanie Pelican eliminuje opłaty za serwer w przypadku zarządzanego hostingu gier i daje operatorom pełną kontrolę nad brandingiem, uwierzytelnianiem, jajkami (eggs) i przechowywaniem baz danych. To wdrożenie dostarcza Panel wraz z MariaDB i Redis — Wings musi być zainstalowany oddzielnie na każdym węźle, który uruchamia serwery gier.
Główne cechy Pelican Panel
Instalator sieciowy pierwszego uruchomienia
Instalator przeglądarkowy z przewodnikiem przeprowadza przez konfigurację bazy danych i tworzenie administratora podczas pierwszej wizyty — nie wymaga dostępu do powłoki.
Izolacja serwera Docker
Serwery gier działają w dedykowanych kontenerach zarządzanych przez demona Wings, zapobiegając rywalizacji o zasoby i ograniczając zasięg szkód w przypadku naruszenia bezpieczeństwa serwera.
Podłącz System
Natywny moduł ładujący wtyczki umożliwia administratorom instalowanie pakietów Composer i Yarn bezpośrednio z panelu w celu rozszerzenia funkcjonalności bez forkowania kodu źródłowego.
Nowoczesny Filament UI
Przebudowany interfejs administratora oparty na Filament zapewnia szybsze ładowanie stron, wyjście konsoli w czasie rzeczywistym i bardziej przejrzysty przepływ pracy niż starsze panele Pterodactyl.
Kompatybilny z Pterodactyl
Importuje istniejące jaja Pterodactyl i konfiguracje węzłów, dzięki czemu operatorzy mogą migrować do Pelican bez odbudowywania swojej biblioteki serwerów gier od podstaw.
OAuth i SSO
Obsługuje zewnętrznych dostawców uwierzytelniania i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, umożliwiając zespołom scentralizowanie kontroli dostępu w narzędziach infrastrukturalnych.
Dlaczego warto uruchomić Pelican Panel na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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