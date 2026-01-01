Pelican Panel to rozwijana przez społeczność, zmodernizowana wersja Pterodactyl, przepisana na najnowszym stosie technologicznym Laravel i Filament, aby zapewnić szybsze zarządzanie administracyjne, wbudowany instalator webowy oraz system wtyczek do rozszerzania panelu bez konieczności rozgałęziania bazy kodu. Każdy serwer gier jest udostępniany we własnym, izolowanym kontenerze Docker za pośrednictwem towarzyszącego demona Wings, co zapewnia izolację zasobów i bezpieczeństwo hosta.

Samodzielne hostowanie Pelican eliminuje opłaty za serwer w przypadku zarządzanego hostingu gier i daje operatorom pełną kontrolę nad brandingiem, uwierzytelnianiem, jajkami (eggs) i przechowywaniem baz danych. To wdrożenie dostarcza Panel wraz z MariaDB i Redis — Wings musi być zainstalowany oddzielnie na każdym węźle, który uruchamia serwery gier.