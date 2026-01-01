Wdróż ServerStatus w instalacji jednym kliknięciem.
Lekki pulpit nawigacyjny do monitorowania wielu serwerów, który agreguje metryki w czasie rzeczywistym ze wszystkich Twoich serwerów w jednym widoku.
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Co możesz zbudować z ServerStatus
ServerStatus to otwarty system monitorowania wielu serwerów, który zbiera metryki CPU, pamięci, dysku i sieci z dowolnej liczby zdalnych maszyn i prezentuje je w jednym, działającym w czasie rzeczywistym panelu webowym. Każdy monitorowany serwer uruchamia lekki agent klienta, który przesyła dane z powrotem do centralnego serwera ServerStatus, co ułatwia uzyskanie ujednoliconego widoku całej Twojej infrastruktury bez wdrażania ciężkiego stosu do obserwacji.
Samodzielne hostowanie ServerStatus na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje wszystkie metryki infrastruktury prywatne i pod Twoją kontrolą. Panel webowy aktualizuje się na żywo i nie wymaga bazy danych, skomplikowanego potoku konfiguracji ani zewnętrznych zależności — wystarczy jeden kontener i plik konfiguracyjny zawierający listę Twoich serwerów.
Główne cechy ServerStatus
Agregacja wielu serwerów
Zbieraj i wyświetlaj metryki z nieograniczonej liczby zdalnych serwerów w jednym scentralizowanym panelu bez oddzielnych instalacji na każdym serwerze.
Panel w czasie rzeczywistym
Interfejs sieciowy aktualizowany na żywo pokazuje obciążenie procesora, zużycie pamięci, miejsce na dysku i przepustowość sieci dla każdego monitorowanego hosta na pierwszy rzut oka.
Lekkie agenty klienckie
Zdalne serwery uruchamiają minimalnego klienta Python lub shell, który raportuje metryki za pośrednictwem prostego połączenia TCP, z niemal zerowym narzutem zasobów.
Alertowanie Watchdog
Zdefiniuj reguły alertów oparte na wyrażeniach dla warunków procesora, pamięci i sieci oraz wysyłaj powiadomienia za pośrednictwem konfigurowalnych wywołań zwrotnych webhook.
Monitoring strony i SSL
Monitoruj punkty końcowe HTTP/HTTPS i datę wygaśnięcia certyfikatu SSL wraz z metrykami serwera na tym samym pulpicie nawigacyjnym.
Dlaczego warto uruchomić ServerStatus na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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