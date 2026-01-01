ServerStatus to otwarty system monitorowania wielu serwerów, który zbiera metryki CPU, pamięci, dysku i sieci z dowolnej liczby zdalnych maszyn i prezentuje je w jednym, działającym w czasie rzeczywistym panelu webowym. Każdy monitorowany serwer uruchamia lekki agent klienta, który przesyła dane z powrotem do centralnego serwera ServerStatus, co ułatwia uzyskanie ujednoliconego widoku całej Twojej infrastruktury bez wdrażania ciężkiego stosu do obserwacji.

Samodzielne hostowanie ServerStatus na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje wszystkie metryki infrastruktury prywatne i pod Twoją kontrolą. Panel webowy aktualizuje się na żywo i nie wymaga bazy danych, skomplikowanego potoku konfiguracji ani zewnętrznych zależności — wystarczy jeden kontener i plik konfiguracyjny zawierający listę Twoich serwerów.