Wdróż Lidarr jednym kliknięciem.
Zautomatyzowany menedżer kolekcji muzyki, który monitoruje dyskografie artystów i organizuje pobieranie z metadanymi MusicBrainz.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Lidarr
Lidarr to zautomatyzowany menedżer biblioteki muzycznej zbudowany na sprawdzonej platformie arr. Śledzi dyskografie artystów, monitoruje kanały RSS pod kątem nowych wydań albumów, uruchamia pobieranie za pośrednictwem Twojego preferowanego klienta i organizuje wszystko w odpowiednio otagowane i ustrukturyzowane foldery — wszystko bez ręcznej interwencji.
Uruchomienie Lidarr na VPS zapewnia jego aktywność 24/7, gwarantując przechwytywanie nowych wydań w momencie ich pojawienia się, nawet gdy Twoje domowe maszyny są wyłączone. Integruje się z qBittorrent, SABnzbd, NZBGet i innymi klientami pobierania oraz łączy się z Plex, Jellyfin i Emby, aby odświeżyć Twoją bibliotekę serwera muzycznego po każdym pozyskaniu.
Główne cechy Lidarr
Automatyczne monitorowanie wydania
Śledź każdego artystę i automatycznie pobieraj nowe albumy, single i EP-ki, gdy tylko pojawią się w skonfigurowanych przez Ciebie indeksatorach.
Ulepszenia profilu jakości
Zdefiniuj preferowane formaty audio, a Lidarr automatycznie zastąpi pliki o niższej jakości wersjami FLAC lub o wyższej przepływności, gdy tylko staną się dostępne.
Metadane MusicBrainz
Wzbogać Twoją bibliotekę dokładnymi nazwami artystów, okładkami albumów, datami wydania i listami utworów pochodzącymi z MusicBrainz.
Integracja serwera multimediów
Uruchom skanowanie biblioteki Plex, Jellyfin lub Emby automatycznie po zakończeniu pobierania, aby nowa muzyka pojawiała się natychmiast.
Zarządzanie dyskografią
Przeglądaj kompletne katalogi artystów, oznaczaj poszukiwane albumy i śledź, których wydań brakuje lub które wymagają poprawy jakości, wszystko z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Dlaczego warto uruchomić Lidarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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