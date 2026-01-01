Lidarr to zautomatyzowany menedżer biblioteki muzycznej zbudowany na sprawdzonej platformie arr. Śledzi dyskografie artystów, monitoruje kanały RSS pod kątem nowych wydań albumów, uruchamia pobieranie za pośrednictwem Twojego preferowanego klienta i organizuje wszystko w odpowiednio otagowane i ustrukturyzowane foldery — wszystko bez ręcznej interwencji.

Uruchomienie Lidarr na VPS zapewnia jego aktywność 24/7, gwarantując przechwytywanie nowych wydań w momencie ich pojawienia się, nawet gdy Twoje domowe maszyny są wyłączone. Integruje się z qBittorrent, SABnzbd, NZBGet i innymi klientami pobierania oraz łączy się z Plex, Jellyfin i Emby, aby odświeżyć Twoją bibliotekę serwera muzycznego po każdym pozyskaniu.