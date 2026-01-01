Wdróż Waline jednym kliknięciem.
Lekki system komentarzy open source z ochroną przed spamem, moderacją i rozbudowaną obsługą powiadomień.
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Co możesz zbudować z Waline
Waline to otwarty, samodzielnie hostowany system komentarzy zaprojektowany dla statycznych stron internetowych, blogów i witryn dokumentacyjnych. Zapewnia w pełni funkcjonalne komentowanie, w tym zagnieżdżone odpowiedzi, reakcje emoji, liczbę odwiedzających i statystyki wyświetleń artykułów, wszystko bez polegania na usługach stron trzecich, które śledzą Twoich użytkowników.
Samodzielne hostowanie Waline na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi komentarzy, przepływami pracy moderacji i ustawieniami powiadomień. To wdrożenie wykorzystuje SQLite do lokalnego przechowywania danych bez konfiguracji, więc nie ma oddzielnej bazy danych do zarządzania. Waline integruje się z dowolnym frontendem za pomocą widżetu JavaScript i domyślnie obsługuje formatowanie Markdown w komentarzach.
Główne cechy Waline
Ochrona przed spamem
Wbudowana integracja z Akismet i ograniczanie liczby żądań na adres IP blokują komentarze spamowe bez konieczności ręcznego przeglądania każdego zgłoszenia.
Powiadomienia e-mail
Automatyczne powiadomienia e-mail powiadamiają komentujących o odpowiedziach oraz właścicieli witryn o nowych zgłoszeniach, utrzymując aktywne konwersacje bez ręcznego monitorowania.
Analityka odwiedzających
Śledź liczbę wyświetleń strony i statystyki unikalnych odwiedzających dla każdego artykułu bezpośrednio z widżetu Waline, bez potrzeby dodatkowej usługi analitycznej.
Panel nawigacyjny moderacji
Panel administracyjny oparty na sieci web umożliwia zatwierdzanie, edytowanie i usuwanie komentarzy oraz zarządzanie kontami komentujących z jednego interfejsu.
Wsparcie Markdown
Komentujący mogą formatować odpowiedzi, używając składni Markdown i wstawiać reakcje emoji, czyniąc dyskusje bogatszymi i łatwiejszymi do czytania.
Dlaczego warto uruchomić Waline na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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