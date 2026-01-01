Waline to otwarty, samodzielnie hostowany system komentarzy zaprojektowany dla statycznych stron internetowych, blogów i witryn dokumentacyjnych. Zapewnia w pełni funkcjonalne komentowanie, w tym zagnieżdżone odpowiedzi, reakcje emoji, liczbę odwiedzających i statystyki wyświetleń artykułów, wszystko bez polegania na usługach stron trzecich, które śledzą Twoich użytkowników.

Samodzielne hostowanie Waline na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi komentarzy, przepływami pracy moderacji i ustawieniami powiadomień. To wdrożenie wykorzystuje SQLite do lokalnego przechowywania danych bez konfiguracji, więc nie ma oddzielnej bazy danych do zarządzania. Waline integruje się z dowolnym frontendem za pomocą widżetu JavaScript i domyślnie obsługuje formatowanie Markdown w komentarzach.