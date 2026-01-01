Photofield to otwartoźródłowa, jednobinarna galeria zdjęć stworzona z myślą o jednej obsesji: szybkości. Zamiast dzielić zdjęcia na małe miniatury, renderuje tysiące obrazów jednocześnie na ciągłym, skalowalnym płótnie, stopniowo ładując kafelki o wyższej rozdzielczości podczas przesuwania i szczypania. Rezultat jest bliższy przeglądarce obrazów na komputerze stacjonarnym niż typowej galerii internetowej.

Samodzielne hostowanie Photofield na Twoim VPS-ie utrzymuje oryginalne zdjęcia i ich metadane EXIF w kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, a nie w usłudze fotograficznej SaaS. Katalog źródłowy jest montowany tylko do odczytu, więc galeria nigdy nie może modyfikować ani usuwać oryginałów, co czyni ją bezpiecznym, nieinwazyjnym interfejsem dla istniejącego archiwum synchronizowanego za pomocą rsync, SCP lub Syncthing.