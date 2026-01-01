Wdróż Photofield jednym kliknięciem.
Skoncentrowana na szybkości, samodzielnie hostowana galeria zdjęć, która renderuje tysiące obrazów na płynnej, powiększalnej osi czasu.
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Co możesz zbudować z Photofield
Photofield to otwartoźródłowa, jednobinarna galeria zdjęć stworzona z myślą o jednej obsesji: szybkości. Zamiast dzielić zdjęcia na małe miniatury, renderuje tysiące obrazów jednocześnie na ciągłym, skalowalnym płótnie, stopniowo ładując kafelki o wyższej rozdzielczości podczas przesuwania i szczypania. Rezultat jest bliższy przeglądarce obrazów na komputerze stacjonarnym niż typowej galerii internetowej.
Samodzielne hostowanie Photofield na Twoim VPS-ie utrzymuje oryginalne zdjęcia i ich metadane EXIF w kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, a nie w usłudze fotograficznej SaaS. Katalog źródłowy jest montowany tylko do odczytu, więc galeria nigdy nie może modyfikować ani usuwać oryginałów, co czyni ją bezpiecznym, nieinwazyjnym interfejsem dla istniejącego archiwum synchronizowanego za pomocą rsync, SCP lub Syncthing.
Główne cechy Photofield
Powiększalna oś czasu
Przesuwaj i zmieniaj skalę dziesiątek tysięcy zdjęć na jednym ciągłym płótnie dzięki strumieniowaniu kafelków w wielu rozdzielczościach.
Jednobinarne wdrożenie
Jeden plik binarny Go osadza interfejs użytkownika, bazę danych geolokalizacyjnych i indeksator, dzięki czemu kontener uruchamia się w kilka sekund bez zewnętrznej usługi bazy danych.
Biblioteka tylko do odczytu
Katalog zdjęć jest zamontowany tylko do odczytu, dzięki czemu galeria nigdy nie może modyfikować, zmieniać nazw ani usuwać oryginalnych plików podczas indeksowania.
Lokalne odwrotne geokodowanie
Dołączona baza danych geolokalizacji konwertuje współrzędne GPS EXIF na nazwy miejsc całkowicie offline, bez wywoływania API map innych firm.
Szybkie indeksowanie
Indeksator skanuje nowe zdjęcia z prędkością tysięcy plików na sekundę na dyskach SSD i progresywnie aktualizuje galerię, nie blokując przeglądania.
Opcjonalne wyszukiwanie AI
Podłącz zewnętrzny host Photofield AI, aby włączyć semantyczne wyszukiwanie obrazów i wykrywanie twarzy w całej kolekcji.
Dlaczego warto uruchomić Photofield na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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