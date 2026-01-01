OpenTTD to darmowa, otwartoźródłowa reimplementacja Transport Tycoon Deluxe, przełomowej gry symulacyjnej transportu. Uruchomiony jako dedykowany serwer multiplayer, pozwala do 255 graczom jednocześnie budować i rywalizować w sieciach drogowych, kolejowych, morskich i powietrznych na proceduralnie generowanych lub ręcznie tworzonych mapach. Dziesięciolecia rozwoju społeczności dodały nowe typy map, ulepszonych przeciwników AI oraz bogaty ekosystem pakietów zawartości NewGRF dla pojazdów, przemysłu i stylów miast.

Samodzielne hostowanie Twojego serwera OpenTTD na VPS daje Ci pełną kontrolę nad ustawieniami gry, modami, dostępem graczy i widocznością serwera — niezależnie od tego, czy chcesz prywatnej gry ze znajomymi, czy publicznie dostępnego serwera, który można znaleźć za pośrednictwem OpenTTD Game Coordinator.