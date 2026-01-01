Do 69% zniżki na OpenTTD

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Otwartoźródłowy serwer gry wieloosobowej dla klasycznej Transport Tycoon Deluxe, obsługujący do 255 jednoczesnych graczy.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z OpenTTD

OpenTTD to darmowa, otwartoźródłowa reimplementacja Transport Tycoon Deluxe, przełomowej gry symulacyjnej transportu. Uruchomiony jako dedykowany serwer multiplayer, pozwala do 255 graczom jednocześnie budować i rywalizować w sieciach drogowych, kolejowych, morskich i powietrznych na proceduralnie generowanych lub ręcznie tworzonych mapach. Dziesięciolecia rozwoju społeczności dodały nowe typy map, ulepszonych przeciwników AI oraz bogaty ekosystem pakietów zawartości NewGRF dla pojazdów, przemysłu i stylów miast.

Samodzielne hostowanie Twojego serwera OpenTTD na VPS daje Ci pełną kontrolę nad ustawieniami gry, modami, dostępem graczy i widocznością serwera — niezależnie od tego, czy chcesz prywatnej gry ze znajomymi, czy publicznie dostępnego serwera, który można znaleźć za pośrednictwem OpenTTD Game Coordinator.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy OpenTTD

Obsługa masowych gier wieloosobowych

Obsługuj do 255 jednoczesnych graczy z wbudowaną obsługą publicznych, tylko na zaproszenie i chronionych hasłem trybów gry.

Wsparcie dla modów NewGRF

Rozszerz swój serwer o stworzone przez społeczność pakiety zawartości NewGRF, które dodają nowe pojazdy, gałęzie przemysłu, typy terenu i style wizualne.

Trwałość zapisu gry

Konfigurowalne interwały automatycznego zapisu i trwała pamięć masowa chronią postępy w grze i umożliwiają łatwe przywrócenie do dowolnej wcześniejszej sesji.

Wykrywanie publicznych serwerów

Automatycznie rejestruje się w Koordynatorze Gier OpenTTD, dzięki czemu gracze z całego świata mogą znaleźć i dołączyć do Twojego serwera z poziomu przeglądarki serwerów w grze.

Klasyczna rozgrywka ożywiona

Wierna reimplementacja Transport Tycoon Deluxe z dziesięcioleciami ulepszeń rozgrywki, nowymi generatorami map i ulepszonymi przeciwnikami AI.

Dlaczego warto uruchomić OpenTTD na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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