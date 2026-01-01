Wdróż OpenTTD jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy serwer gry wieloosobowej dla klasycznej Transport Tycoon Deluxe, obsługujący do 255 jednoczesnych graczy.
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Co możesz zbudować z OpenTTD
OpenTTD to darmowa, otwartoźródłowa reimplementacja Transport Tycoon Deluxe, przełomowej gry symulacyjnej transportu. Uruchomiony jako dedykowany serwer multiplayer, pozwala do 255 graczom jednocześnie budować i rywalizować w sieciach drogowych, kolejowych, morskich i powietrznych na proceduralnie generowanych lub ręcznie tworzonych mapach. Dziesięciolecia rozwoju społeczności dodały nowe typy map, ulepszonych przeciwników AI oraz bogaty ekosystem pakietów zawartości NewGRF dla pojazdów, przemysłu i stylów miast.
Samodzielne hostowanie Twojego serwera OpenTTD na VPS daje Ci pełną kontrolę nad ustawieniami gry, modami, dostępem graczy i widocznością serwera — niezależnie od tego, czy chcesz prywatnej gry ze znajomymi, czy publicznie dostępnego serwera, który można znaleźć za pośrednictwem OpenTTD Game Coordinator.
Główne cechy OpenTTD
Obsługa masowych gier wieloosobowych
Obsługuj do 255 jednoczesnych graczy z wbudowaną obsługą publicznych, tylko na zaproszenie i chronionych hasłem trybów gry.
Wsparcie dla modów NewGRF
Rozszerz swój serwer o stworzone przez społeczność pakiety zawartości NewGRF, które dodają nowe pojazdy, gałęzie przemysłu, typy terenu i style wizualne.
Trwałość zapisu gry
Konfigurowalne interwały automatycznego zapisu i trwała pamięć masowa chronią postępy w grze i umożliwiają łatwe przywrócenie do dowolnej wcześniejszej sesji.
Wykrywanie publicznych serwerów
Automatycznie rejestruje się w Koordynatorze Gier OpenTTD, dzięki czemu gracze z całego świata mogą znaleźć i dołączyć do Twojego serwera z poziomu przeglądarki serwerów w grze.
Klasyczna rozgrywka ożywiona
Wierna reimplementacja Transport Tycoon Deluxe z dziesięcioleciami ulepszeń rozgrywki, nowymi generatorami map i ulepszonymi przeciwnikami AI.
Dlaczego warto uruchomić OpenTTD na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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