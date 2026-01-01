Wdróż PgHero jednym kliknięciem.
Open-source panel wydajności PostgreSQL do monitorowania zapytań, indeksów i kondycji bazy danych w czasie rzeczywistym.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z PgHero
PgHero to open source'owy pulpit nawigacyjny wydajności, stworzony specjalnie dla PostgreSQL. Wykrywa wolne zapytania, nieużywane indeksy, rozdęte tabele, zduplikowane indeksy, nieprawidłowe ograniczenia i liczbę połączeń w przejrzystym interfejsie webowym — do odczytania wyświetlanych danych nie jest wymagana wiedza ekspercka z zakresu baz danych. Każda metryka jest specyficzna dla PostgreSQL, dzięki czemu pulpit nawigacyjny od razu przechodzi do informacji, które są kluczowe dla optymalizacji i rozwiązywania problemów.
Samodzielne hostowanie PgHero oznacza, że Twoje dane uwierzytelniające do bazy danych i wzorce zapytań nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Podłącz go do dowolnej instancji PostgreSQL — kontenera na tym samym VPS, zdalnej zarządzanej bazy danych lub wielu baz danych jednocześnie — i uzyskaj trwały pulpit nawigacyjny monitorowania dostępny przez Twoją przeglądarkę.
Główne cechy PgHero
Wykrywanie powolnych zapytań
PgHero szereguje zapytania według całkowitego i średniego czasu wykonania, dzięki czemu możesz natychmiast zidentyfikować, które zapytania obniżają wydajność aplikacji.
Analiza indeksu
Wykrywa nieużywane, zduplikowane i brakujące indeksy, dzięki czemu możesz usunąć nadmiarowe indeksy i dodać te, które faktycznie przyspieszą Twoją pracę.
Śledzenie zajętości miejsca i rozrostu
Pokazuje rozmiary tabel i indeksów z liczbą martwych krotek, dzięki czemu wiesz, kiedy potrzebne jest VACUUM lub REINDEX, zanim problemem stanie się brak miejsca.
Monitorowanie połączenia
Śledzi aktywne połączenia według użytkownika, bazy danych i stanu, dzięki czemu możesz wykryć wycieki połączeń i wyczerpanie puli, zanim spowodują awarie.
Historyczne statystyki zapytań
Przechwytuje statystyki zapytań w czasie i wyświetla je za pomocą suwaka zakresu czasu, ułatwiając korelację regresji wydajności z wdrożeniami lub zmianami obciążenia.
Dlaczego warto uruchomić PgHero na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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