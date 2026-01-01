PgHero to open source'owy pulpit nawigacyjny wydajności, stworzony specjalnie dla PostgreSQL. Wykrywa wolne zapytania, nieużywane indeksy, rozdęte tabele, zduplikowane indeksy, nieprawidłowe ograniczenia i liczbę połączeń w przejrzystym interfejsie webowym — do odczytania wyświetlanych danych nie jest wymagana wiedza ekspercka z zakresu baz danych. Każda metryka jest specyficzna dla PostgreSQL, dzięki czemu pulpit nawigacyjny od razu przechodzi do informacji, które są kluczowe dla optymalizacji i rozwiązywania problemów.

Samodzielne hostowanie PgHero oznacza, że Twoje dane uwierzytelniające do bazy danych i wzorce zapytań nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Podłącz go do dowolnej instancji PostgreSQL — kontenera na tym samym VPS, zdalnej zarządzanej bazy danych lub wielu baz danych jednocześnie — i uzyskaj trwały pulpit nawigacyjny monitorowania dostępny przez Twoją przeglądarkę.