Wdróż Tunarr jednym kliknięciem.
Twórz niestandardowe kanały telewizji na żywo z Twoich bibliotek Plex, Jellyfin i Emby z emulacją HDHomeRun.
Wybierz plan VPS dla Tunarr
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Tunarr
Tunarr zamienia filmy, programy i klipy już znajdujące się w Twoich bibliotekach Plex, Jellyfin lub Emby w zaplanowane kanały telewizji na żywo, które działają jak tradycyjna ramówka telewizji kablowej. Za pomocą interfejsu opartego na przeglądarce programujesz przedziały czasowe, tworzysz cykliczne i blokowe tasowania, wstawiasz przerywniki w trakcie odtwarzania i zarządzasz kanałami tematycznymi — a następnie udostępniasz wynik jako tuner kompatybilny z HDHomeRun lub playlistę M3U, którą może odtworzyć dowolny klient IPTV.
Jako nowoczesny następca dizqueTV, Tunarr został przepisany na szybszym serwerze z nowym interfejsem webowym, natywnym transkodowaniem FFmpeg i bieżącą konserwacją. Samodzielne hostowanie Tunarr na VPS sprawia, że tuner jest dostępny z dowolnego miejsca, uruchamia Twoje kanały przez całą dobę bez angażowania domowego komputera i nigdy nie modyfikuje oryginalnych plików na Twoich serwerach multimediów.
Główne cechy Tunarr
Kanały wielu źródeł
Pobieraj programy z Plex, Jellyfin i Emby do jednego wirtualnego kanału bez kopiowania ani ponownego kodowania podstawowych plików multimedialnych.
Emulacja HDHomeRun
Tunarr emuluje tuner sieciowy HDHomeRun, dzięki czemu Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR i inne klienty automatycznie go wykrywają.
Zaawansowane planowanie
Programowanie kanałów z przedziałami czasowymi, losowym tasowaniem, blokowym tasowaniem i tematycznymi ramówkami, które mogą się powtarzać przez całe dnie lub tygodnie.
Wypełniacz w trakcie
Wstaw reklamy, winiety lub przerywniki między programami, aby odtworzyć autentyczny klimat transmisji na każdym kanale.
Transkodowanie FFmpeg
Wbudowane potoki FFmpeg konwertują i łączą programy w locie, z opcjonalnym przyspieszeniem sprzętowym na obsługiwanych procesorach graficznych.
Wyjście listy odtwarzania M3U
Eksportuj każdy kanał jako playlistę M3U do odtwarzania w VLC, Kodi, Tivimate i każdym innym kliencie IPTV zgodnym ze standardami.
Dlaczego warto uruchomić Tunarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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