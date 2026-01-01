Tunarr zamienia filmy, programy i klipy już znajdujące się w Twoich bibliotekach Plex, Jellyfin lub Emby w zaplanowane kanały telewizji na żywo, które działają jak tradycyjna ramówka telewizji kablowej. Za pomocą interfejsu opartego na przeglądarce programujesz przedziały czasowe, tworzysz cykliczne i blokowe tasowania, wstawiasz przerywniki w trakcie odtwarzania i zarządzasz kanałami tematycznymi — a następnie udostępniasz wynik jako tuner kompatybilny z HDHomeRun lub playlistę M3U, którą może odtworzyć dowolny klient IPTV.

Jako nowoczesny następca dizqueTV, Tunarr został przepisany na szybszym serwerze z nowym interfejsem webowym, natywnym transkodowaniem FFmpeg i bieżącą konserwacją. Samodzielne hostowanie Tunarr na VPS sprawia, że tuner jest dostępny z dowolnego miejsca, uruchamia Twoje kanały przez całą dobę bez angażowania domowego komputera i nigdy nie modyfikuje oryginalnych plików na Twoich serwerach multimediów.