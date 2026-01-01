Big-AGI to otwarty obszar roboczy AI, stworzony dla profesjonalistów, którzy potrzebują pełnej kontroli nad swoimi interakcjami z AI. Podłącz własne klucze API dla OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral i ponad 15 innych dostawców, aby uzyskać dostęp do ponad 500 modeli z jednego interfejsu — bez dodatkowych opłat pośredników i bez opłat abonamentowych za platformę, poza tymi, które płacisz bezpośrednio swoim dostawcom.

Jego charakterystyczna funkcja Beam uruchamia to samo zapytanie jednocześnie na wielu modelach i inteligentnie łączy najlepsze odpowiedzi, znacznie redukując „halucynacje” w zadaniach o wysokiej stawce. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS zapewnia całkowitą prywatność każdej rozmowy i klucza API, z opcjonalnym uwierzytelnianiem HTTP Basic Auth w celu zabezpieczenia dostępu dla zespołu.