Wdróż Big-AGI jednym kliknięciem.
Profesjonalna wielomodelowa przestrzeń robocza AI obsługująca ponad 500 modeli od ponad 20 dostawców z wbudowanym porównywaniem modeli równoległych.
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Co możesz zbudować z Big-AGI
Big-AGI to otwarty obszar roboczy AI, stworzony dla profesjonalistów, którzy potrzebują pełnej kontroli nad swoimi interakcjami z AI. Podłącz własne klucze API dla OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral i ponad 15 innych dostawców, aby uzyskać dostęp do ponad 500 modeli z jednego interfejsu — bez dodatkowych opłat pośredników i bez opłat abonamentowych za platformę, poza tymi, które płacisz bezpośrednio swoim dostawcom.
Jego charakterystyczna funkcja Beam uruchamia to samo zapytanie jednocześnie na wielu modelach i inteligentnie łączy najlepsze odpowiedzi, znacznie redukując „halucynacje” w zadaniach o wysokiej stawce. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS zapewnia całkowitą prywatność każdej rozmowy i klucza API, z opcjonalnym uwierzytelnianiem HTTP Basic Auth w celu zabezpieczenia dostępu dla zespołu.
Główne cechy Big-AGI
Wiązka Wielomodelowa
Uruchamiaj dowolne zapytanie na wielu modelach AI równolegle i łącz najlepsze odpowiedzi — ograniczając halucynacje w złożonych lub wysokiego ryzyka zadaniach.
500+ Modeli
Połącz OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter i ponad 15 innych dostawców za pośrednictwem jednego interfejsu, używając Twoich własnych kluczy API.
Prywatność przede wszystkim lokalna
Rozmowy i ustawienia są przechowywane w przeglądarce, a nie na serwerze — Twoje dane nigdy nie opuszczają Twojej własnej infrastruktury.
Wyszukiwanie w sieci i Cytowania
Przeszukuj sieć w dowolnym czacie i otrzymuj odpowiedzi z cytatami źródłowymi, obsługiwane przez Google Custom Search lub innych skonfigurowanych dostawców.
Kontrola dostępu
Chroń swoją samodzielnie hostowaną instancję za pomocą uwierzytelniania HTTP Basic Auth, aby tylko autoryzowani użytkownicy mogli uzyskać dostęp do Twoich kluczy API i historii rozmów.
Dlaczego warto uruchomić Big-AGI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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