Do 69% zniżki na Big-AGI

Wdróż Big-AGI jednym kliknięciem.

Profesjonalna wielomodelowa przestrzeń robocza AI obsługująca ponad 500 modeli od ponad 20 dostawców z wbudowanym porównywaniem modeli równoległych.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Big-AGI jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Big-AGI

Big-AGI to otwarty obszar roboczy AI, stworzony dla profesjonalistów, którzy potrzebują pełnej kontroli nad swoimi interakcjami z AI. Podłącz własne klucze API dla OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral i ponad 15 innych dostawców, aby uzyskać dostęp do ponad 500 modeli z jednego interfejsu — bez dodatkowych opłat pośredników i bez opłat abonamentowych za platformę, poza tymi, które płacisz bezpośrednio swoim dostawcom.

Jego charakterystyczna funkcja Beam uruchamia to samo zapytanie jednocześnie na wielu modelach i inteligentnie łączy najlepsze odpowiedzi, znacznie redukując „halucynacje” w zadaniach o wysokiej stawce. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS zapewnia całkowitą prywatność każdej rozmowy i klucza API, z opcjonalnym uwierzytelnianiem HTTP Basic Auth w celu zabezpieczenia dostępu dla zespołu.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Big-AGI

Wiązka Wielomodelowa

Uruchamiaj dowolne zapytanie na wielu modelach AI równolegle i łącz najlepsze odpowiedzi — ograniczając halucynacje w złożonych lub wysokiego ryzyka zadaniach.

500+ Modeli

Połącz OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter i ponad 15 innych dostawców za pośrednictwem jednego interfejsu, używając Twoich własnych kluczy API.

Prywatność przede wszystkim lokalna

Rozmowy i ustawienia są przechowywane w przeglądarce, a nie na serwerze — Twoje dane nigdy nie opuszczają Twojej własnej infrastruktury.

Wyszukiwanie w sieci i Cytowania

Przeszukuj sieć w dowolnym czacie i otrzymuj odpowiedzi z cytatami źródłowymi, obsługiwane przez Google Custom Search lub innych skonfigurowanych dostawców.

Kontrola dostępu

Chroń swoją samodzielnie hostowaną instancję za pomocą uwierzytelniania HTTP Basic Auth, aby tylko autoryzowani użytkownicy mogli uzyskać dostęp do Twoich kluczy API i historii rozmów.

Dlaczego warto uruchomić Big-AGI na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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