Mage AI to platforma potoków danych nowej generacji, łącząca środowisko programistyczne w stylu notatnika z orkiestracją klasy produkcyjnej. Inżynierowie i analitycy danych tworzą potoki ETL, używając Python, SQL lub R w interaktywnym edytorze, testują je przyrostowo, a następnie planują i monitorują je na dużą skalę. Integracje z PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 oraz dziesiątkami innych źródeł i miejsc docelowych obejmują większość konfiguracji stosu danych.

Samodzielne hostowanie Mage AI na Twoim VPS utrzymuje wrażliwe dane produkcyjne w Twojej własnej infrastrukturze, eliminuje opłaty za uruchomienie w chmurze i zapewnia zespołom dedykowane środowisko potoków, które skaluje się wraz z ich obciążeniami bez ograniczeń dostawcy.