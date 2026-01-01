Readur to platforma do zarządzania dokumentami, która wykorzystuje technologię OCR do przekształcania dokumentów papierowych, zeskanowanych plików i obrazów w cyfrowe archiwa z możliwością wyszukiwania. Akceptuje pliki PDF, obrazy i pliki Office poprzez przesyłanie metodą „przeciągnij i upuść” lub automatyczny folder monitorujący, wyodrębnia tekst bez zmieniania oryginalnych plików i indeksuje wszystko w PostgreSQL w celu szybkiego wyszukiwania pełnotekstowego.

Samodzielne hostowanie Readur pozwala zachować poufne dokumenty — akta prawne, dokumentację medyczną, rachunki finansowe — pod Twoją wyłączną kontrolą, bez przesyłania ich do zewnętrznych usług OCR, które mogą przechowywać kopie lub udostępniać zawartość. Uwierzytelnianie oparte na tokenach i konfigurowalne ustawienia OCR zapewniają precyzyjną kontrolę nad współbieżnością przetwarzania, wykrywaniem języka i ograniczeniami typów plików.