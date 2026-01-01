Wdróż Readur jednym kliknięciem.
System zarządzania dokumentami, który wykorzystuje OCR do przekształcania zeskanowanych plików i obrazów w archiwa z pełną możliwością wyszukiwania.
Wybierz plan VPS dla Readur
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Readur
Readur to platforma do zarządzania dokumentami, która wykorzystuje technologię OCR do przekształcania dokumentów papierowych, zeskanowanych plików i obrazów w cyfrowe archiwa z możliwością wyszukiwania. Akceptuje pliki PDF, obrazy i pliki Office poprzez przesyłanie metodą „przeciągnij i upuść” lub automatyczny folder monitorujący, wyodrębnia tekst bez zmieniania oryginalnych plików i indeksuje wszystko w PostgreSQL w celu szybkiego wyszukiwania pełnotekstowego.
Samodzielne hostowanie Readur pozwala zachować poufne dokumenty — akta prawne, dokumentację medyczną, rachunki finansowe — pod Twoją wyłączną kontrolą, bez przesyłania ich do zewnętrznych usług OCR, które mogą przechowywać kopie lub udostępniać zawartość. Uwierzytelnianie oparte na tokenach i konfigurowalne ustawienia OCR zapewniają precyzyjną kontrolę nad współbieżnością przetwarzania, wykrywaniem języka i ograniczeniami typów plików.
Główne cechy Readur
Wyodrębnianie tekstu OCR
Automatycznie wyodrębnia tekst ze zeskanowanych plików PDF i obrazów, dzięki czemu każdy dokument staje się przeszukiwalny bez ręcznej transkrypcji.
Automatyzacja folderu monitorowanego
Upuść pliki do monitorowanego folderu, a Readur przetworzy je i zindeksuje automatycznie, eliminując powtarzalne kroki przesyłania dla masowego wprowadzania danych.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Pełnotekstowe wyszukiwanie oparte na PostgreSQL natychmiast zwraca odpowiednie dokumenty z całego Twojego archiwum, z wbudowanym filtrowaniem i rankingiem.
Nieniszczące przetwarzanie
Oryginalne pliki są zachowywane dokładnie tak, jak zostały przesłane — tekst OCR jest przechowywany oddzielnie, dzięki czemu dokumenty źródłowe pozostają identyczne bit po bicie.
Obsługa wielu formatów
Obsługuje pliki PDF, popularne formaty obrazów, zwykły tekst, RTF i dokumenty Office w jednym ujednoliconym archiwum bez przepływów pracy specyficznych dla formatu.
Dlaczego warto uruchomić Readur na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.