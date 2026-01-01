Usertour to otwartoźródłowa platforma do wdrażania użytkowników i angażowania w produkt, która umożliwia zespołom produktowym tworzenie wycieczek po aplikacji, list kontrolnych, ankiet i narzędzi uruchamiających bezpośrednio w ich aplikacji internetowej — bez wąskich gardeł inżynieryjnych dla każdego nowego przepływu. Jest to samodzielnie hostowana alternatywa dla Appcues, Userpilot i Userflow, dająca Ci pełną kontrolę nad danymi dotyczącymi wdrażania użytkowników i eliminująca ceny oparte na MAU.

Samodzielne hostowanie Usertour na własnym VPS oznacza, że dane dotyczące zachowań użytkowników i analityka wdrażania pozostają w Twojej infrastrukturze. Unikasz śledzenia Twoich użytkowników przez strony trzecie, spełniasz wymagania dotyczące rezydencji danych i nigdy nie napotykasz bariery cenowej wraz ze wzrostem Twojej bazy użytkowników. Obsługa wielu środowisk pozwala bezpiecznie testować przepływy w środowisku przejściowym przed przeniesieniem ich do środowiska produkcyjnego.