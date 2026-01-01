Wdróż Usertour z instalacją jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do wdrażania użytkowników, służąca do tworzenia samouczków produktowych w aplikacji, list kontrolnych i ankiet bez zewnętrznych dostawców.
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Co możesz zbudować z Usertour
Usertour to otwartoźródłowa platforma do wdrażania użytkowników i angażowania w produkt, która umożliwia zespołom produktowym tworzenie wycieczek po aplikacji, list kontrolnych, ankiet i narzędzi uruchamiających bezpośrednio w ich aplikacji internetowej — bez wąskich gardeł inżynieryjnych dla każdego nowego przepływu. Jest to samodzielnie hostowana alternatywa dla Appcues, Userpilot i Userflow, dająca Ci pełną kontrolę nad danymi dotyczącymi wdrażania użytkowników i eliminująca ceny oparte na MAU.
Samodzielne hostowanie Usertour na własnym VPS oznacza, że dane dotyczące zachowań użytkowników i analityka wdrażania pozostają w Twojej infrastrukturze. Unikasz śledzenia Twoich użytkowników przez strony trzecie, spełniasz wymagania dotyczące rezydencji danych i nigdy nie napotykasz bariery cenowej wraz ze wzrostem Twojej bazy użytkowników. Obsługa wielu środowisk pozwala bezpiecznie testować przepływy w środowisku przejściowym przed przeniesieniem ich do środowiska produkcyjnego.
Główne cechy Usertour
Przewodniki po produkcie w aplikacji
Twórz interaktywne przewodniki krok po kroku, które prowadzą nowych użytkowników do ich pierwszego momentu wartości, bez pisania kodu dla każdego przepływu.
Listy kontrolne wdrażania
Twórz listy kontrolne oparte na zadaniach, które prezentują kluczowe funkcje i śledzą postępy każdego użytkownika przez proces wdrażania.
Zaawansowane targetowanie użytkowników
Segmentuj użytkowników na podstawie niestandardowych atrybutów i zdarzeń, aby wyświetlić właściwą ścieżkę właściwemu użytkownikowi dokładnie we właściwym czasie.
Analityka przepływu
Śledź wyświetlenia, ukończenia i współczynniki rezygnacji dla każdego przepływu, aby dokładnie zidentyfikować, gdzie użytkownicy rezygnują.
Obsługa wielu środowisk
Utrzymuj oddzielne środowiska produkcyjne i testowe, aby przepływy mogły być dokładnie testowane, zanim trafią do prawdziwych użytkowników.
Ankiety w aplikacji
Zbieraj kontekstowe opinie za pomocą ankiet wyzwalanych przez określone działania użytkownika, zdarzenia ukończenia lub reguły oparte na czasie.
Dlaczego warto uruchomić Usertour na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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