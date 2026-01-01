Databag to samodzielnie hostowana, sfederowana platforma komunikacyjna, która zapewnia zdecentralizowaną komunikację osobom prywatnym i małym społecznościom bez polegania na serwerach korporacyjnych lub infrastrukturze blockchain. Wykorzystując kryptografię klucza publicznego i prywatnego do identyfikacji, konta nie są powiązane z żadną konkretną domeną hostingową — użytkownicy na różnych węzłach Databag mogą swobodnie się ze sobą komunikować, podobnie jak działa federacja poczty e-mail.

Platforma obsługuje szyfrowane od końca do końca tematy zapieczętowane, połączenia audio i wideo, mobilne powiadomienia push oraz organizację wiadomości opartą na tematach. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza, że wszystkie rozmowy, historia połączeń i dane kontaktowe pozostają w całości w Twojej infrastrukturze, z nieograniczoną liczbą kont na węzeł i bez opłat za użytkownika — co czyni ją idealną dla rodzin, grup przyjaciół i małych organizacji, które chcą nowoczesnej komunikacji bez pośredników korporacyjnych.