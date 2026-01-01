Wdróż Databag jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany komunikator federacyjny z kompleksowym szyfrowaniem, połączeniami audio/wideo i wątkami konwersacji tematycznych.
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Co możesz zbudować z Databag
Databag to samodzielnie hostowana, sfederowana platforma komunikacyjna, która zapewnia zdecentralizowaną komunikację osobom prywatnym i małym społecznościom bez polegania na serwerach korporacyjnych lub infrastrukturze blockchain. Wykorzystując kryptografię klucza publicznego i prywatnego do identyfikacji, konta nie są powiązane z żadną konkretną domeną hostingową — użytkownicy na różnych węzłach Databag mogą swobodnie się ze sobą komunikować, podobnie jak działa federacja poczty e-mail.
Platforma obsługuje szyfrowane od końca do końca tematy zapieczętowane, połączenia audio i wideo, mobilne powiadomienia push oraz organizację wiadomości opartą na tematach. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza, że wszystkie rozmowy, historia połączeń i dane kontaktowe pozostają w całości w Twojej infrastrukturze, z nieograniczoną liczbą kont na węzeł i bez opłat za użytkownika — co czyni ją idealną dla rodzin, grup przyjaciół i małych organizacji, które chcą nowoczesnej komunikacji bez pośredników korporacyjnych.
Główne cechy Databag
Komunikacja Federacyjna
Konta na różnych węzłach Databag mogą komunikować się bezpośrednio, tworząc zdecentralizowaną sieć, gdzie żaden pojedynczy serwer nie kontroluje wszystkich rozmów.
Szyfrowanie end-to-end
Zapieczętowane tematy wykorzystują szyfrowanie po stronie klienta, dzięki czemu zawartość wiadomości jest prywatna nawet dla administratora serwera hostującego węzeł.
Audio i Wideo Połączenia
Wbudowane połączenia eliminują potrzebę oddzielnego narzędzia do wideokonferencji dla społeczności już korzystających z Databag do przesyłania wiadomości.
Wątki tematyczne
Porządkuje rozmowy według tematu, a nie kontaktu, co ułatwia utrzymanie dyskusji w centrum uwagi i ich wyszukiwanie w całej społeczności.
Nielimitowane konta
Każdy węzeł obsługuje tyle kont, ile potrzeba, bez dodatkowych kosztów, co sprawia, że hostowanie wiadomości dla całego gospodarstwa domowego lub organizacji jest ekonomiczne.
Dlaczego warto uruchomić Databag na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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