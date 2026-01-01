Checkrr to skaner integralności biblioteki open-source, który chroni duże kolekcje multimediów przed cichym uszkodzeniem. Wykonuje sprawdzenia ffprobe, magic-number i mimetype dla każdego pliku wideo, audio i napisów w Twojej bibliotece, a następnie hashuje zweryfikowane pliki do bazy danych bbolt, dzięki czemu przyszłe skanowania pomijają znane, dobre treści i kończą się w minuty zamiast godzin.

Gdy plik nie przejdzie inspekcji, Checkrr łączy się ze stosem arr, który już uruchamiasz — Sonarr, Radarr lub Lidarr — usuwa uszkodzoną kopię i uruchamia nowe pobieranie za pośrednictwem odpowiedniej usługi. Samodzielne hostowanie Checkrr utrzymuje Twój inwentarz multimediów pod Twoją kontrolą, bez limitów API stron trzecich i zerowych bieżących kosztów.