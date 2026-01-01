Wdróż Checkrr jednym kliknięciem.
Skanuj biblioteki Plex i Jellyfin w poszukiwaniu uszkodzonych mediów i automatycznie zastępuj uszkodzone pliki za pośrednictwem Sonarr, Radarr i Lidarr.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Checkrr
Checkrr to skaner integralności biblioteki open-source, który chroni duże kolekcje multimediów przed cichym uszkodzeniem. Wykonuje sprawdzenia ffprobe, magic-number i mimetype dla każdego pliku wideo, audio i napisów w Twojej bibliotece, a następnie hashuje zweryfikowane pliki do bazy danych bbolt, dzięki czemu przyszłe skanowania pomijają znane, dobre treści i kończą się w minuty zamiast godzin.
Gdy plik nie przejdzie inspekcji, Checkrr łączy się ze stosem arr, który już uruchamiasz — Sonarr, Radarr lub Lidarr — usuwa uszkodzoną kopię i uruchamia nowe pobieranie za pośrednictwem odpowiedniej usługi. Samodzielne hostowanie Checkrr utrzymuje Twój inwentarz multimediów pod Twoją kontrolą, bez limitów API stron trzecich i zerowych bieżących kosztów.
Główne cechy Checkrr
Skanowanie integralności ffprobe
Wykrywa obcięte, błędnie oznaczone i nieodtwarzalne pliki, które Plex i Jellyfin cicho pomijają podczas odtwarzania.
Sonarr Radarr Lidarr
Usuwa uszkodzone pliki i uruchamia nowe pobieranie za pośrednictwem Twojego istniejącego stosu arr bez ręcznej interwencji.
Szybkie ponowne skanowania oparte na haszach
Przechowuje skróty plików w bazie danych bbolt, dzięki czemu powtarzające się skanowania pomijają zweryfikowaną zawartość i kończą się na wieloterabajtowych bibliotekach w ciągu kilku minut.
Obsługa wielu instancji arr
Łączy się z kilkoma instancjami Sonarr i Radarr jednocześnie, z mapowaniem ścieżek dla poszczególnych instancji, obejmującym biblioteki 4K, anime i standardowe.
Powiadomienia wbudowane
Wysyła wyniki do Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP i Healthchecks dla nienadzorowanych zaplanowanych skanów.
Dlaczego warto uruchomić Checkrr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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