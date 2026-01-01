Wdróż HFS w instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer plików HTTP, który pozwala udostępniać pliki bezpośrednio z Twojego dysku za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu internetowego.
Wybierz plan VPS dla HFS
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z HFS
HFS (HTTP File Server) to lekki, samodzielnie hostowany serwer do udostępniania plików, który zamienia Twój serwer VPS w w pełni funkcjonalne centrum udostępniania plików, dostępne z każdej przeglądarki. Zapewnia przejrzysty, responsywny interfejs internetowy do przeglądania, pobierania i przesyłania plików, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania klienckiego.
Dzięki wbudowanym kontom użytkowników, kontroli dostępu do poszczególnych folderów, ograniczaniu przepustowości i wirtualnemu systemowi plików, HFS daje Ci pełną kontrolę nad tym, kto może uzyskiwać dostęp do jakich plików. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS oznacza nieograniczoną przestrzeń dyskową i przepustowość bez miesięcznych opłat za użytkownika.
Główne cechy HFS
Wirtualny system plików
Uporządkuj udostępnione treści w wirtualną strukturę folderów niezależnie od Twojego rzeczywistego układu dysku, dając Ci pełną kontrolę nad tym, co widzą użytkownicy.
Konta użytkowników i uprawnienia
Twórz konta z uprawnieniami do odczytu, zapisu i usuwania dla poszczególnych folderów, aby różni użytkownicy mieli dostęp tylko do plików, do których mają uprawnienia.
Wznawialne przesyłanie i pobieranie
Obsługuje wznawialne transfery, dzięki czemu duże operacje na plikach przetrwają przerwy w sieci bez konieczności rozpoczynania od nowa.
Dławienie przepustowości
Ustaw limity prędkości wysyłania i pobierania dla każdego użytkownika lub globalnie, aby Twój serwer pozostał responsywny nawet podczas intensywnych transferów plików.
System wtyczek
Rozszerz HFS o wtyczki społeczności do miniaturek, uwierzytelniania LDAP, ochrony przed atakami brute-force, motywów i nie tylko.
Dlaczego warto uruchomić HFS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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