HFS (HTTP File Server) to lekki, samodzielnie hostowany serwer do udostępniania plików, który zamienia Twój serwer VPS w w pełni funkcjonalne centrum udostępniania plików, dostępne z każdej przeglądarki. Zapewnia przejrzysty, responsywny interfejs internetowy do przeglądania, pobierania i przesyłania plików, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania klienckiego.

Dzięki wbudowanym kontom użytkowników, kontroli dostępu do poszczególnych folderów, ograniczaniu przepustowości i wirtualnemu systemowi plików, HFS daje Ci pełną kontrolę nad tym, kto może uzyskiwać dostęp do jakich plików. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS oznacza nieograniczoną przestrzeń dyskową i przepustowość bez miesięcznych opłat za użytkownika.