Medusa to długo działający, utrzymywany przez społeczność serwer automatyzacji dla bibliotek programów telewizyjnych. Śledzi programy, które Ty śledzisz, monitoruje indeksatory Usenet i trackery torrentów w poszukiwaniu nowych wydań odcinków, pobiera dopasowane pliki za pośrednictwem Twojego istniejącego programu do pobierania, a następnie zmienia ich nazwy, taguje i przenosi je do Twojej biblioteki — wszystko to z poziomu dopracowanego interfejsu webowego inspirowanego SickBeard i SickChill.

Samodzielne hostowanie Medusy na VPS sprawia, że Twoja automatyzacja telewizyjna działa 24/7, dzięki czemu odcinki pojawiają się w Twojej bibliotece minuty po premierze. Naturalnie współpracuje z Plex, Jellyfin, Emby i szerszym ekosystemem Servarr, i działa z praktycznie każdym indeksatorem Newznab i Torznab za pośrednictwem natywnych wtyczek.