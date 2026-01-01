Wdróż Medusa jednym kliknięciem.
Automatyczny menedżer biblioteki wideo dla seriali — pobiera nowe odcinki w momencie, gdy pojawią się na indeksatorach.
Wybierz plan VPS dla Medusa
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Medusa
Medusa to długo działający, utrzymywany przez społeczność serwer automatyzacji dla bibliotek programów telewizyjnych. Śledzi programy, które Ty śledzisz, monitoruje indeksatory Usenet i trackery torrentów w poszukiwaniu nowych wydań odcinków, pobiera dopasowane pliki za pośrednictwem Twojego istniejącego programu do pobierania, a następnie zmienia ich nazwy, taguje i przenosi je do Twojej biblioteki — wszystko to z poziomu dopracowanego interfejsu webowego inspirowanego SickBeard i SickChill.
Samodzielne hostowanie Medusy na VPS sprawia, że Twoja automatyzacja telewizyjna działa 24/7, dzięki czemu odcinki pojawiają się w Twojej bibliotece minuty po premierze. Naturalnie współpracuje z Plex, Jellyfin, Emby i szerszym ekosystemem Servarr, i działa z praktycznie każdym indeksatorem Newznab i Torznab za pośrednictwem natywnych wtyczek.
Główne cechy Medusa
Śledzenie seriali i odcinków
Dodaj seriale z TVDB, TVMaze lub IMDb, a Medusa śledzi każdy sezon w poszukiwaniu nowych odcinków, gdy tylko pojawią się w indeksatorach.
Profile preferencji jakości
Zdefiniuj preferencje dotyczące jakości, rozdzielczości, kodeka i języka dla każdego programu, aby właściwe wydanie wygrywało, gdy pojawi się wielu kandydatów.
Natywna obsługa indeksatora
Wbudowane wtyczki dla indekserów Newznab i Torznab, a także bezpośrednia obsługa dla NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge i rTorrent.
Wyszukiwanie podtytułów
Wyszukuje w OpenSubtitles, Addic7ed i Podnapisi pasujące napisy w Twoich preferowanych językach po każdym pobraniu.
Automatyzacja przetwarzania końcowego
Zmienia nazwy, taguje i przenosi pobrane pliki do układów folderów zgodnych z Plex/Jellyfin/Emby bez ręcznego sortowania.
Dlaczego warto uruchomić Medusa na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.