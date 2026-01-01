Wdróż Mattermost jednym kliknięciem.
Platforma do komunikacji zespołowej typu open-source z pełną własnością danych i kontrolami bezpieczeństwa klasy korporacyjnej.
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Co możesz zbudować z Mattermost
Mattermost to samodzielnie hostowana platforma do współpracy zespołowej, która zapewnia wiadomości podobne do Slacka, udostępnianie plików, połączenia głosowe i automatyzację przepływów pracy — bez utraty kontroli nad Twoimi danymi. Zbudowana dla zespołów technicznych i dbających o bezpieczeństwo, obsługuje kanały wątkowe, ponad 800 integracji, SSO, LDAP oraz archiwizację zgodności od razu po wyjęciu z pudełka.
Samodzielne hostowanie Mattermost na Twoim własnym VPS eliminuje opłaty abonamentowe za użytkownika, przechowuje wszystkie wiadomości i pliki w Twojej infrastrukturze i spełnia wymagania dotyczące suwerenności danych, powszechne w środowiskach rządowych, finansowych i opieki zdrowotnej, gdzie narzędzia wyłącznie chmurowe są niedopuszczalne.
Główne cechy Mattermost
Wiadomości wątkowe
Zorganizowane rozmowy zespołowe na stałych kanałach z wyszukiwaniem pełnotekstowym w nieograniczonej historii wiadomości.
Bogate Integracje
Połącz się z ponad 800 narzędziami, w tym GitHub, Jira, Zoom i Jenkins, za pomocą webhooków, poleceń slash i marketplace’u wtyczek.
Głos i Wideo
Wbudowane połączenia audio i wideo z udostępnianiem ekranu utrzymują współpracę w jednym miejscu, bez przełączania się na zewnętrzne narzędzia.
Bezpieczeństwo Przedsiębiorstwa
SSO, LDAP, uprawnienia oparte na rolach i eksport zgodności spełniają rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa i regulacyjne.
Kompletna Własność Danych
Wszystkie wiadomości i pliki znajdują się na Twoim VPS-ie — bez dostępu dla dostawców, bez opłat za użytkownika i bez blokady platformy.
Dlaczego warto uruchomić Mattermost na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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