Mattermost to samodzielnie hostowana platforma do współpracy zespołowej, która zapewnia wiadomości podobne do Slacka, udostępnianie plików, połączenia głosowe i automatyzację przepływów pracy — bez utraty kontroli nad Twoimi danymi. Zbudowana dla zespołów technicznych i dbających o bezpieczeństwo, obsługuje kanały wątkowe, ponad 800 integracji, SSO, LDAP oraz archiwizację zgodności od razu po wyjęciu z pudełka.

Samodzielne hostowanie Mattermost na Twoim własnym VPS eliminuje opłaty abonamentowe za użytkownika, przechowuje wszystkie wiadomości i pliki w Twojej infrastrukturze i spełnia wymagania dotyczące suwerenności danych, powszechne w środowiskach rządowych, finansowych i opieki zdrowotnej, gdzie narzędzia wyłącznie chmurowe są niedopuszczalne.