Wdróż XBackBone jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany lekki serwer do udostępniania plików i zrzutów ekranu z pełną obsługą ShareX, ScreenCloud i Flameshot.
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Co możesz zbudować z XBackBone
XBackBone to lekki menedżer plików PHP i host obrazów, zaprojektowany wokół popularnego przepływu pracy narzędzia do przesyłania ShareX. Wystarczy przeciągnąć zrzut ekranu lub plik do ShareX (lub ScreenCloud, Flameshot, czy dowolnego kompatybilnego klienta), a XBackBone natychmiast go hostuje pod krótkim, udostępnianym adresem URL — z wbudowanym podglądem markdown, renderowaniem surowego tekstu, widokiem galerii i limitami dla poszczególnych użytkowników.
Samodzielne hostowanie XBackBone na VPS zastępuje komercyjne hosty obrazów i usługi pastebin infrastrukturą, którą w pełni kontrolujesz. Konta dla wielu użytkowników, uprawnienia oparte na rolach i wbudowana integracja OAuth sprawiają, że jest to odpowiednie rozwiązanie zarówno dla osób indywidualnych, jak i małych zespołów, które potrzebują prywatnego punktu końcowego do zrzutów ekranu i przesyłania plików.
Główne cechy XBackBone
ShareX-natywne przesyłanie
Upuść pliki do ShareX, ScreenCloud lub Flameshot, a XBackBone natychmiast je hostuje za pośrednictwem standardowego API przesyłania.
Galeria i podglądy
Widok galerii przeglądarki z automatycznie generowanymi miniaturami, plus renderowanie wbudowane dla obrazów, wideo, audio i treści Markdown.
Konta dla wielu użytkowników
Konta dla poszczególnych użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach i indywidualnymi limitami pozwalają zespołom lub rodzinom współdzielić jeden serwer bez mieszania bibliotek.
Publiczne i prywatne linki
Każde przesłanie generuje krótki adres URL z opcjonalną ochroną hasłem, datą wygaśnięcia i trybami jednorazowego dostępu dla poufnych treści.
Obsługa OAuth i SSO
Wbudowana integracja OAuth z Google, Discordem i GitLabem eliminuje oddzielne zarządzanie kontami dla zespołów, które już korzystają z tych platform.
Dlaczego warto uruchomić XBackBone na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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