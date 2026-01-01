XBackBone to lekki menedżer plików PHP i host obrazów, zaprojektowany wokół popularnego przepływu pracy narzędzia do przesyłania ShareX. Wystarczy przeciągnąć zrzut ekranu lub plik do ShareX (lub ScreenCloud, Flameshot, czy dowolnego kompatybilnego klienta), a XBackBone natychmiast go hostuje pod krótkim, udostępnianym adresem URL — z wbudowanym podglądem markdown, renderowaniem surowego tekstu, widokiem galerii i limitami dla poszczególnych użytkowników.

Samodzielne hostowanie XBackBone na VPS zastępuje komercyjne hosty obrazów i usługi pastebin infrastrukturą, którą w pełni kontrolujesz. Konta dla wielu użytkowników, uprawnienia oparte na rolach i wbudowana integracja OAuth sprawiają, że jest to odpowiednie rozwiązanie zarówno dla osób indywidualnych, jak i małych zespołów, które potrzebują prywatnego punktu końcowego do zrzutów ekranu i przesyłania plików.