Zen to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek, zbudowana jako pojedynczy, lekki plik binarny Go, która zużywa tylko około 20 MB pamięci. Notatki są przechowywane w formacie Markdown w bazie danych SQLite z pełnotekstowym wyszukiwaniem BM25, organizacją opartą na tagach, podświetlaniem składni bloków kodu i skrótami klawiaturowymi do szybkiej nawigacji.

Samodzielne hostowanie Zen na VPS zapewnia prywatność wszystkich notatek na Twojej własnej infrastrukturze, bez opłat za synchronizację w chmurze i dostępu osób trzecich. Obsługa PWA offline oznacza, że notatki są dostępne nawet bez połączenia z internetem, a minimalne zużycie zasobów pozwala Zen działać komfortowo obok innych usług na małym VPS.