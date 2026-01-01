Wdróż Zen jednym kliknięciem.
Minimalistyczna samoobsługowa aplikacja do robienia notatek z obsługą Markdown, pełnotekstowym wyszukiwaniem BM25 i dostępem offline PWA.
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Co możesz zbudować z Zen
Zen to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do robienia notatek, zbudowana jako pojedynczy, lekki plik binarny Go, która zużywa tylko około 20 MB pamięci. Notatki są przechowywane w formacie Markdown w bazie danych SQLite z pełnotekstowym wyszukiwaniem BM25, organizacją opartą na tagach, podświetlaniem składni bloków kodu i skrótami klawiaturowymi do szybkiej nawigacji.
Samodzielne hostowanie Zen na VPS zapewnia prywatność wszystkich notatek na Twojej własnej infrastrukturze, bez opłat za synchronizację w chmurze i dostępu osób trzecich. Obsługa PWA offline oznacza, że notatki są dostępne nawet bez połączenia z internetem, a minimalne zużycie zasobów pozwala Zen działać komfortowo obok innych usług na małym VPS.
Główne cechy Zen
Notatki Markdown
Pisz notatki w standardowym Markdownie z obsługą bloków kodu, skrótami formatowania i przejrzystym trybem podglądu.
BM25 wyszukiwanie pełnotekstowe
Natychmiast znajduj notatki, korzystając z pełnotekstowego wyszukiwania BM25, które zwraca najtrafniejsze wyniki jako pierwsze.
Organizacja etykietek
Organizuj notatki za pomocą tagów, aby uzyskać elastyczną kategoryzację bez sztywnych hierarchii folderów.
Offline PWA
Zainstaluj Zen jako progresywną aplikację internetową, aby uzyskać dostęp offline do Twoich notatek bez połączenia z internetem.
Minimalne wykorzystanie zasobów
Zbudowany jako pojedynczy plik binarny Go, zużywający około 20 MB pamięci RAM, Zen działa wydajnie nawet na najmniejszych serwerach VPS obok innych usług.
Dlaczego warto uruchomić Zen na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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