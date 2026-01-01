Do 69% zniżki na Mayan EDMS

Wdróż Mayan EDMS jednym kliknięciem.

Otwartoźródłowe zarządzanie dokumentami dla przedsiębiorstw z OCR, wyszukiwaniem pełnotekstowym, przepływami pracy, uprawnieniami opartymi na rolach i kontrolą wersji.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
33,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Mayan EDMS jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Mayan EDMS

Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Mayan EDMS

Mayan EDMS to darmowy, otwarty system zarządzania dokumentami klasy korporacyjnej, który przechwytuje, przechowuje, organizuje i pobiera dokumenty Twojej organizacji za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego. Zbudowany na Django i używany w organizacjach opieki zdrowotnej, prawnych, rządowych i finansowych na całym świecie, Mayan oferuje OCR, wyszukiwanie pełnotekstowe, zautomatyzowane przepływy pracy, szczegółową kontrolę dostępu opartą na rolach, historię wersji i szafki oparte na metadanych — funkcje typowo spotykane w komercyjnych produktach DMS, które kosztują tysiące dolarów za stanowisko.

Samodzielne hostowanie Mayan EDMS na Twoim VPS utrzymuje każdy dokument, dziennik audytu i przepływ pracy w Twojej infrastrukturze, zamiast przechodzić przez zewnętrzną usługę SaaS. Dokumenty są przechowywane zaszyfrowane w spoczynku, a rozbudowany system uprawnień pozwala oddzielić widoczność między działami, klientami lub zakresami zgodności.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Mayan EDMS

OCR i wyszukiwanie pełnotekstowe

Wbudowany OCR wyodrębnia tekst ze zeskanowanych plików PDF i obrazów, indeksując każde słowo dla natychmiastowego wyszukiwania pełnotekstowego w całej bibliotece dokumentów.

Zautomatyzowane przepływy pracy

Zdefiniuj wielostopniowe przepływy pracy zatwierdzania z routingiem warunkowym, równoległym przeglądem i wyzwalanymi działaniami przy przejściach stanu dokumentu.

Uprawnienia oparte na rolach

Szczegółowa kontrola dostępu na poziomie dokumentów, szaf i typów metadanych pozwala rozdzielić widoczność według działu, klienta lub zakresu zgodności.

Szafy i metadane

Organizuj dokumenty w hierarchiczne szafki z niestandardowymi polami metadanych, inteligentnymi regułami archiwizacji i filtrowaniem opartym na tagach dla szybkiego wyszukiwania.

Historia wersji i dziennik audytu

Każde przesłanie, edycja, komentarz i wyświetlenie jest wersjonowane i audytowane, zapewniając pełny łańcuch dowodowy dla zgodności i wymogów regulacyjnych.

REST API i integracje

Kompleksowe REST API i system webhooków ułatwiają integrację Mayan z istniejącymi systemami CRM, ERP i platformami do podpisu elektronicznego.

Dlaczego warto uruchomić Mayan EDMS na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀

Noel
Noel

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.

Omkar
Omkar

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
Sylvain

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.

Martin K
Martin K

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

Rozpocznij

Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud to potężna, samodzielnie hostowana platforma produktywności

Wdróż
WordPress

WordPress

WordPress to najpopularniejszy na świecie kreator stron i CMS

Wdróż
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lekkie, samodzielnie hostowane wiki ze stronami opartymi na Git i edycją Markdown

Wdróż
Zobacz wszystkie aplikacje

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.