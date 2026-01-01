Wdróż Mayan EDMS jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowe zarządzanie dokumentami dla przedsiębiorstw z OCR, wyszukiwaniem pełnotekstowym, przepływami pracy, uprawnieniami opartymi na rolach i kontrolą wersji.
Wybierz plan VPS dla Mayan EDMS
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Mayan EDMS
Mayan EDMS to darmowy, otwarty system zarządzania dokumentami klasy korporacyjnej, który przechwytuje, przechowuje, organizuje i pobiera dokumenty Twojej organizacji za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego. Zbudowany na Django i używany w organizacjach opieki zdrowotnej, prawnych, rządowych i finansowych na całym świecie, Mayan oferuje OCR, wyszukiwanie pełnotekstowe, zautomatyzowane przepływy pracy, szczegółową kontrolę dostępu opartą na rolach, historię wersji i szafki oparte na metadanych — funkcje typowo spotykane w komercyjnych produktach DMS, które kosztują tysiące dolarów za stanowisko.
Samodzielne hostowanie Mayan EDMS na Twoim VPS utrzymuje każdy dokument, dziennik audytu i przepływ pracy w Twojej infrastrukturze, zamiast przechodzić przez zewnętrzną usługę SaaS. Dokumenty są przechowywane zaszyfrowane w spoczynku, a rozbudowany system uprawnień pozwala oddzielić widoczność między działami, klientami lub zakresami zgodności.
Główne cechy Mayan EDMS
OCR i wyszukiwanie pełnotekstowe
Wbudowany OCR wyodrębnia tekst ze zeskanowanych plików PDF i obrazów, indeksując każde słowo dla natychmiastowego wyszukiwania pełnotekstowego w całej bibliotece dokumentów.
Zautomatyzowane przepływy pracy
Zdefiniuj wielostopniowe przepływy pracy zatwierdzania z routingiem warunkowym, równoległym przeglądem i wyzwalanymi działaniami przy przejściach stanu dokumentu.
Uprawnienia oparte na rolach
Szczegółowa kontrola dostępu na poziomie dokumentów, szaf i typów metadanych pozwala rozdzielić widoczność według działu, klienta lub zakresu zgodności.
Szafy i metadane
Organizuj dokumenty w hierarchiczne szafki z niestandardowymi polami metadanych, inteligentnymi regułami archiwizacji i filtrowaniem opartym na tagach dla szybkiego wyszukiwania.
Historia wersji i dziennik audytu
Każde przesłanie, edycja, komentarz i wyświetlenie jest wersjonowane i audytowane, zapewniając pełny łańcuch dowodowy dla zgodności i wymogów regulacyjnych.
REST API i integracje
Kompleksowe REST API i system webhooków ułatwiają integrację Mayan z istniejącymi systemami CRM, ERP i platformami do podpisu elektronicznego.
Dlaczego warto uruchomić Mayan EDMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.