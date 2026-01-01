Mayan EDMS to darmowy, otwarty system zarządzania dokumentami klasy korporacyjnej, który przechwytuje, przechowuje, organizuje i pobiera dokumenty Twojej organizacji za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego. Zbudowany na Django i używany w organizacjach opieki zdrowotnej, prawnych, rządowych i finansowych na całym świecie, Mayan oferuje OCR, wyszukiwanie pełnotekstowe, zautomatyzowane przepływy pracy, szczegółową kontrolę dostępu opartą na rolach, historię wersji i szafki oparte na metadanych — funkcje typowo spotykane w komercyjnych produktach DMS, które kosztują tysiące dolarów za stanowisko.

Samodzielne hostowanie Mayan EDMS na Twoim VPS utrzymuje każdy dokument, dziennik audytu i przepływ pracy w Twojej infrastrukturze, zamiast przechodzić przez zewnętrzną usługę SaaS. Dokumenty są przechowywane zaszyfrowane w spoczynku, a rozbudowany system uprawnień pozwala oddzielić widoczność między działami, klientami lub zakresami zgodności.