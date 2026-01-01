Wdróż OpenBudgeteer jednym kliknięciem.
Aplikacja open-source do budżetowania metodą kopertową, która pozwoli Ci przejąć kontrolę nad Twoimi osobistymi finansami, stosując ustrukturyzowane podejście oparte na kategoriach.
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Co możesz zbudować z OpenBudgeteer
OpenBudgeteer to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, oparta na zasadzie budżetowania kubełkowego — inspirowana narzędziami takimi jak YNAB i Buckets. Zanim rozpocznie się miesiąc, przypisujesz każdy dolar dochodu do konkretnych kategorii wydatków, dając Ci jasny, celowy plan zarządzania pieniędzmi, zamiast reagować na wydatki w miarę ich pojawiania się.
Zbudowany w oparciu o .NET i Blazor Server, OpenBudgeteer działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze, dzięki czemu Twoje dane finansowe nigdy nie trafiają do chmury stron trzecich. Łączy się z bazą danych PostgreSQL w celu trwałego przechowywania danych i obsługuje opcjonalne uwierzytelnianie w celu zabezpieczenia dostępu. Wyróżniony na liście Awesome Self-Hosted, jest zaufanym wyborem dla użytkowników dbających o prywatność, szukających wydajnej, darmowej alternatywy dla komercyjnego oprogramowania do budżetowania.
Główne cechy OpenBudgeteer
Budżetowanie kubełkowe
Przypisz każdy dolar dochodu do predefiniowanych kategorii wydatków na początku każdego miesiąca, utrzymując swoje finanse w porządku i pod kontrolą.
Pełna własność danych
Twoje dane finansowe są przechowywane wyłącznie na Twoim własnym VPS — bez chmury stron trzecich, bez opłat abonamentowych i bez blokady dostawcy.
Fakultatywne uwierzytelnianie
Chroń swój budżet dzięki wbudowanemu uwierzytelnianiu nazwą użytkownika i hasłem, zachowując poufne informacje finansowe dostępne tylko dla Ciebie.
Trwałość PostgreSQL
Przechowuje wszystkie transakcje i dane budżetowe w dedykowanej bazie danych PostgreSQL dla niezawodnej, odpornej na awarie trwałości i łatwego tworzenia kopii zapasowych.
Interfejs użytkownika Blazor Server
Nowoczesny, responsywny interfejs internetowy oparty na Blazor Server zapewnia szybkie, interaktywne doświadczenie budżetowania bezpośrednio w przeglądarce.
Dlaczego warto uruchomić OpenBudgeteer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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