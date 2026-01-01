Do 69% zniżki na OpenBudgeteer

Wdróż OpenBudgeteer jednym kliknięciem.

Aplikacja open-source do budżetowania metodą kopertową, która pozwoli Ci przejąć kontrolę nad Twoimi osobistymi finansami, stosując ustrukturyzowane podejście oparte na kategoriach.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż OpenBudgeteer jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z OpenBudgeteer

OpenBudgeteer to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, oparta na zasadzie budżetowania kubełkowego — inspirowana narzędziami takimi jak YNAB i Buckets. Zanim rozpocznie się miesiąc, przypisujesz każdy dolar dochodu do konkretnych kategorii wydatków, dając Ci jasny, celowy plan zarządzania pieniędzmi, zamiast reagować na wydatki w miarę ich pojawiania się.

Zbudowany w oparciu o .NET i Blazor Server, OpenBudgeteer działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze, dzięki czemu Twoje dane finansowe nigdy nie trafiają do chmury stron trzecich. Łączy się z bazą danych PostgreSQL w celu trwałego przechowywania danych i obsługuje opcjonalne uwierzytelnianie w celu zabezpieczenia dostępu. Wyróżniony na liście Awesome Self-Hosted, jest zaufanym wyborem dla użytkowników dbających o prywatność, szukających wydajnej, darmowej alternatywy dla komercyjnego oprogramowania do budżetowania.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy OpenBudgeteer

Budżetowanie kubełkowe

Przypisz każdy dolar dochodu do predefiniowanych kategorii wydatków na początku każdego miesiąca, utrzymując swoje finanse w porządku i pod kontrolą.

Pełna własność danych

Twoje dane finansowe są przechowywane wyłącznie na Twoim własnym VPS — bez chmury stron trzecich, bez opłat abonamentowych i bez blokady dostawcy.

Fakultatywne uwierzytelnianie

Chroń swój budżet dzięki wbudowanemu uwierzytelnianiu nazwą użytkownika i hasłem, zachowując poufne informacje finansowe dostępne tylko dla Ciebie.

Trwałość PostgreSQL

Przechowuje wszystkie transakcje i dane budżetowe w dedykowanej bazie danych PostgreSQL dla niezawodnej, odpornej na awarie trwałości i łatwego tworzenia kopii zapasowych.

Interfejs użytkownika Blazor Server

Nowoczesny, responsywny interfejs internetowy oparty na Blazor Server zapewnia szybkie, interaktywne doświadczenie budżetowania bezpośrednio w przeglądarce.

Dlaczego warto uruchomić OpenBudgeteer na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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