OpenBudgeteer to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, oparta na zasadzie budżetowania kubełkowego — inspirowana narzędziami takimi jak YNAB i Buckets. Zanim rozpocznie się miesiąc, przypisujesz każdy dolar dochodu do konkretnych kategorii wydatków, dając Ci jasny, celowy plan zarządzania pieniędzmi, zamiast reagować na wydatki w miarę ich pojawiania się.

Zbudowany w oparciu o .NET i Blazor Server, OpenBudgeteer działa w całości na Twojej własnej infrastrukturze, dzięki czemu Twoje dane finansowe nigdy nie trafiają do chmury stron trzecich. Łączy się z bazą danych PostgreSQL w celu trwałego przechowywania danych i obsługuje opcjonalne uwierzytelnianie w celu zabezpieczenia dostępu. Wyróżniony na liście Awesome Self-Hosted, jest zaufanym wyborem dla użytkowników dbających o prywatność, szukających wydajnej, darmowej alternatywy dla komercyjnego oprogramowania do budżetowania.