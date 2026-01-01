Wdróż Traduora jednym kliknięciem.
Samoobsługowa platforma do zarządzania tłumaczeniami dla zespołów z API REST, dostępem opartym na rolach oraz importem/eksportem w wielu formatach.
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Co możesz zbudować z Traduora
Traduora to samodzielnie hostowana platforma do zarządzania tłumaczeniami, zaprojektowana dla zespołów deweloperskich zarządzających lokalizacją w wielu językach. Zapewnia przejrzysty interfejs internetowy do organizacji projektów tłumaczeniowych, z obsługą importu i eksportu formatów JSON, YAML i CSV.
Samodzielne hostowanie Traduory na VPS zapewnia prywatność wszystkich Twoich danych lokalizacyjnych i integruje się bezpośrednio z potokami CI/CD za pośrednictwem swojego API REST. Kontrola dostępu oparta na rolach pozwala Ci zapraszać tłumaczy, recenzentów i deweloperów z odpowiednimi uprawnieniami, podczas gdy historia tłumaczeń śledzi każdą zmianę wprowadzoną w ciągu znaków.
Główne cechy Traduora
Integracja REST API
Zautomatyzuj import i eksport tłumaczeń w swoim potoku CI/CD za pomocą pełnego interfejsu REST API bez ręcznej interwencji.
Wieloformatowy eksport
Eksportuj tłumaczenia jako JSON, YAML, CSV i inne formaty, aby wstawić je bezpośrednio do dowolnego frameworka lub systemu kompilacji.
Dostęp oparty na rolach
Przyznaj programistom, tłumaczom i recenzentom różne poziomy uprawnień, aby projekty były zorganizowane i bezpieczne.
Historia tłumaczeń
Każda zmiana w ciągu tłumaczeniowym jest śledzona, co pozwala Ci audytować modyfikacje i przywracać poprzednie wersje.
Dlaczego warto uruchomić Traduora na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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