Traduora to samodzielnie hostowana platforma do zarządzania tłumaczeniami, zaprojektowana dla zespołów deweloperskich zarządzających lokalizacją w wielu językach. Zapewnia przejrzysty interfejs internetowy do organizacji projektów tłumaczeniowych, z obsługą importu i eksportu formatów JSON, YAML i CSV.

Samodzielne hostowanie Traduory na VPS zapewnia prywatność wszystkich Twoich danych lokalizacyjnych i integruje się bezpośrednio z potokami CI/CD za pośrednictwem swojego API REST. Kontrola dostępu oparta na rolach pozwala Ci zapraszać tłumaczy, recenzentów i deweloperów z odpowiednimi uprawnieniami, podczas gdy historia tłumaczeń śledzi każdą zmianę wprowadzoną w ciągu znaków.