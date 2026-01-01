Parse Server to następca oryginalnej platformy Parse Platform o otwartym kodzie źródłowym, zapewniający kompletną usługę backend-as-a-service dla aplikacji mobilnych i internetowych. Udostępnia przechowywanie obiektów, uwierzytelnianie użytkowników, przechowywanie plików, powiadomienia push i Live Queries za pośrednictwem automatycznie generowanych interfejsów API REST i GraphQL, eliminując większość standardowego kodu wymaganego do uruchomienia połączonej aplikacji.

Samodzielne hostowanie Parse Server na Twoim VPS daje Ci pełną własność kont użytkowników, danych aplikacji i logiki kodu w chmurze — bez opłat za każde żądanie, bez blokady dostawcy i bez niespodziewanych terminów migracji. Ta implementacja jest dostarczana z MongoDB i oficjalnym Parse Dashboard, dzięki czemu Możesz przeglądać klasy, uruchamiać zapytania i zarządzać schematem od pierwszego dnia.