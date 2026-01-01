Wdróż Parse Server jednym kliknięciem.
Zaplecze open source dla aplikacji mobilnych i internetowych z REST, GraphQL, zapytaniami w czasie rzeczywistym, uwierzytelnianiem i powiadomieniami push.
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Co możesz zbudować z Parse Server
Parse Server to następca oryginalnej platformy Parse Platform o otwartym kodzie źródłowym, zapewniający kompletną usługę backend-as-a-service dla aplikacji mobilnych i internetowych. Udostępnia przechowywanie obiektów, uwierzytelnianie użytkowników, przechowywanie plików, powiadomienia push i Live Queries za pośrednictwem automatycznie generowanych interfejsów API REST i GraphQL, eliminując większość standardowego kodu wymaganego do uruchomienia połączonej aplikacji.
Samodzielne hostowanie Parse Server na Twoim VPS daje Ci pełną własność kont użytkowników, danych aplikacji i logiki kodu w chmurze — bez opłat za każde żądanie, bez blokady dostawcy i bez niespodziewanych terminów migracji. Ta implementacja jest dostarczana z MongoDB i oficjalnym Parse Dashboard, dzięki czemu Możesz przeglądać klasy, uruchamiać zapytania i zarządzać schematem od pierwszego dnia.
Główne cechy Parse Server
API REST i GraphQL
Każda zdefiniowana przez Ciebie klasa jest natychmiast dostępna za pośrednictwem automatycznie generowanych punktów końcowych REST i GraphQL, dzięki czemu klienci iOS, Android i webowi mogą odczytywać i zapisywać dane bez niestandardowego kodu serwera.
Uwierzytelnianie użytkownika
Wbudowana nazwa użytkownika/hasło, weryfikacja adresu e-mail oraz logowanie za pomocą kont społecznościowych dla Facebooka, Apple, Google i Twittera umożliwiają wdrożenie bezpiecznych procesów konta w kilka minut.
Zapytania na żywo
Subskrybuj zmiany w dowolnej klasie przez WebSockets, aby zasilać czat w czasie rzeczywistym, narzędzia do współpracy i pulpity nawigacyjne na żywo bez oddzielnego stosu pub/sub.
Funkcje Cloud Code
Uruchamiaj JavaScript po stronie serwera na wyzwalaczach wstawiania, aktualizacji i usuwania lub jako funkcje wywoływalne, aby wymusić reguły biznesowe i integrować się z zewnętrznymi interfejsami API.
Powiadomienia push
Wysyłaj ukierunkowane powiadomienia push do klientów iOS, Android i internetowych, korzystając z wbudowanego systemu zarządzania instalacjami i kanałami.
Parse Dashboard w zestawie
Przeglądaj klasy, edytuj wiersze, uruchamiaj zapytania agregujące i sprawdzaj schemat za pośrednictwem oficjalnego panelu Parse Dashboard dostarczanego wraz z serwerem.
Dlaczego warto uruchomić Parse Server na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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