Wdróż Wavelog jednym kliknięciem.
Internetowa aplikacja do logowania łączności radiowych dla krótkofalowców, służąca do śledzenia łączności (QSO), zarządzania nagrodami oraz integracji z LoTW i eQSL.
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Co możesz zbudować z Wavelog
Wavelog to nowoczesna, internetowa aplikacja do prowadzenia dziennika łączności radiowych, służąca do śledzenia łączności (QSO) i zarządzania postępami w zdobywaniu dyplomów w ramach programów DXCC, IOTA, SOTA i POTA. Integruje się bezpośrednio z usługami LoTW, eQSL i wyszukiwania w książkach adresowych (callbook) oraz obsługuje sterowanie radiem CAT do automatycznego logowania podczas sesji operacyjnych.
Samodzielne hostowanie Wavelog na VPS zapewnia prywatność Twoich danych dziennika i dostępność z dowolnej przeglądarki lub urządzenia mobilnego bez zależności od chmury stron trzecich. Logowanie zawodów, integracja z klastrem DX, eksport ADIF i Cabrillo oraz obsługa wielu operatorów czynią z niego kompletne rozwiązanie do logowania stacji dla poważnych operatorów radiowych.
Główne cechy Wavelog
Śledzenie nagród
Śledź postępy w zdobywaniu DXCC, IOTA, SOTA, POTA i innych głównych programów nagród radiowych dla krótkofalowców na podstawie danych z Twojego dziennika łączności.
Synchronizacja LoTW i eQSL
Automatycznie przesyłaj i potwierdzaj QSO z LoTW i eQSL w celu uzyskania elektronicznego potwierdzenia nagrody bez ręcznego przesyłania.
Sterowanie radiowe CAT
Podłącz Twoje radio za pomocą interfejsu CAT, aby automatycznie wypełnić pola pasma, trybu i częstotliwości podczas pracy na żywo.
Rejestrowanie konkursu
Rejestruj łączności konkursowe (QSO) ze śledzeniem wymiany i sprawdzaniem duplikatów dla zawodniczej pracy krótkofalarskiej.
Eksport ADIF
Wyeksportuj swój pełny dziennik w formacie ADIF lub Cabrillo, aby użyć go z innym oprogramowaniem do logowania lub systemami zgłaszania nagród.
Dlaczego warto uruchomić Wavelog na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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