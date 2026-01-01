Wavelog to nowoczesna, internetowa aplikacja do prowadzenia dziennika łączności radiowych, służąca do śledzenia łączności (QSO) i zarządzania postępami w zdobywaniu dyplomów w ramach programów DXCC, IOTA, SOTA i POTA. Integruje się bezpośrednio z usługami LoTW, eQSL i wyszukiwania w książkach adresowych (callbook) oraz obsługuje sterowanie radiem CAT do automatycznego logowania podczas sesji operacyjnych.

Samodzielne hostowanie Wavelog na VPS zapewnia prywatność Twoich danych dziennika i dostępność z dowolnej przeglądarki lub urządzenia mobilnego bez zależności od chmury stron trzecich. Logowanie zawodów, integracja z klastrem DX, eksport ADIF i Cabrillo oraz obsługa wielu operatorów czynią z niego kompletne rozwiązanie do logowania stacji dla poważnych operatorów radiowych.