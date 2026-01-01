Wdróż WUD jednym kliknięciem.
Monitor open source, który wykrywa aktualizacje obrazów Docker i powiadamia Cię za pośrednictwem dziesiątek zintegrowanych kanałów.
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Co możesz zbudować z WUD
WUD (What's Up Docker) to aktywnie utrzymywany następca whats-up-docker, w całości skupiony na utrzymywaniu aktualności obrazów kontenerów w ramach samodzielnie hostowanej infrastruktury. Nieustannie sprawdza działające kontenery, wysyła zapytania do rejestrów nadrzędnych i dokładnie informuje, które obrazy mają dostępne nowe wersje — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay oraz samodzielnie hostowane rejestry są obsługiwane domyślnie.
Samodzielne hostowanie WUD na Twoim własnym VPS eliminuje zależność od zewnętrznych trackerów aktualizacji SaaS i utrzymuje pełny inwentarz Twojej floty kontenerów w infrastrukturze, którą kontrolujesz. Wyzwalacze mogą rozsyłać powiadomienia do Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, ogólnych webhooków lub automatycznie przebudowywać stosy.
Główne cechy WUD
Monitorowanie wielu rejestrów
Śledzi aktualizacje w Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay i wszelkich niestandardowych rejestrach bez rozszerzeń dla poszczególnych dostawców.
Wyzwalaj automatyzacje
Kieruje zdarzenia nowej wersji do Slacka, Telegrama, Discorda, Apprise, MQTT, ogólnych webhooków lub zadań ponownej kompilacji kontenerów.
Web UI i REST API
Przeglądaj oczekujące aktualizacje, sprawdzaj skróty i integruj z istniejącymi pulpitami nawigacyjnymi za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API REST.
Szczegółowe reguły monitorowania
Uwzględnij lub wyklucz kontenery według etykiety, nazwy lub rejestru, i wybierz spośród strategii porównywania semver, regex lub digest.
Metryki Prometheus
Eksportuje metryki kontenerów i aktualizacji na /metrics, aby istniejące stosy Grafana mogły ostrzegać o nieaktualnych obrazach.
Niewielkie rozmiary
Działa jako pojedynczy kontener Node.js z niewielką przestrzenią dyskową, odpowiedni dla małych instancji VPS obok obciążeń produkcyjnych.
Dlaczego warto uruchomić WUD na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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