WUD (What's Up Docker) to aktywnie utrzymywany następca whats-up-docker, w całości skupiony na utrzymywaniu aktualności obrazów kontenerów w ramach samodzielnie hostowanej infrastruktury. Nieustannie sprawdza działające kontenery, wysyła zapytania do rejestrów nadrzędnych i dokładnie informuje, które obrazy mają dostępne nowe wersje — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay oraz samodzielnie hostowane rejestry są obsługiwane domyślnie.

Samodzielne hostowanie WUD na Twoim własnym VPS eliminuje zależność od zewnętrznych trackerów aktualizacji SaaS i utrzymuje pełny inwentarz Twojej floty kontenerów w infrastrukturze, którą kontrolujesz. Wyzwalacze mogą rozsyłać powiadomienia do Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, ogólnych webhooków lub automatycznie przebudowywać stosy.