Headscale to samodzielnie hostowana alternatywa dla autorskiego serwera kontrolnego Tailscale, zapewniająca Ci pełną własność Twojej prywatnej sieci mesh WireGuard. Tam, gdzie hostowana usługa Tailscale zarządza wymianą kluczy, przypisywaniem adresów IP i decyzjami dotyczącymi routingu, Headscale robi to samo na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz — bez miesięcznych opłat, bez limitów urządzeń związanych z subskrypcją i bez zależności od zewnętrznej usługi chmurowej.

Ten szablon łączy Headscale z Headscale UI, panelem sterowania opartym na przeglądarce, służącym do zarządzania użytkownikami, węzłami i kluczami wstępnej autoryzacji. Oba są obsługiwane w ramach tej samej domeny HTTPS, z interfejsem webowym dostępnym pod ścieżką /web . Każdy klient kompatybilny z Tailscale może natychmiast dołączyć do Twojej sieci mesh po skierowaniu swojego serwera logowania na Twój adres URL wdrożenia.