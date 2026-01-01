Wdróż Headscale jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana implementacja serwera kontrolnego Tailscale dla prywatnych sieci kratowych WireGuard.
Wybierz plan VPS dla Headscale
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Headscale
Headscale to samodzielnie hostowana alternatywa dla autorskiego serwera kontrolnego Tailscale, zapewniająca Ci pełną własność Twojej prywatnej sieci mesh WireGuard. Tam, gdzie hostowana usługa Tailscale zarządza wymianą kluczy, przypisywaniem adresów IP i decyzjami dotyczącymi routingu, Headscale robi to samo na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz — bez miesięcznych opłat, bez limitów urządzeń związanych z subskrypcją i bez zależności od zewnętrznej usługi chmurowej.
Ten szablon łączy Headscale z Headscale UI, panelem sterowania opartym na przeglądarce, służącym do zarządzania użytkownikami, węzłami i kluczami wstępnej autoryzacji. Oba są obsługiwane w ramach tej samej domeny HTTPS, z interfejsem webowym dostępnym pod ścieżką
/web. Każdy klient kompatybilny z Tailscale może natychmiast dołączyć do Twojej sieci mesh po skierowaniu swojego serwera logowania na Twój adres URL wdrożenia.
Główne cechy Headscale
Klienci kompatybilni z Tailscale
Dowolne urządzenie z uruchomionym oficjalnym klientem Tailscale może połączyć się z Twoim serwerem Headscale bez modyfikacji po stronie klienta.
Zarządzanie witryną UI
Headscale UI zapewnia panel sterowania w przeglądarce do zarządzania użytkownikami, węzłami i kluczami wstępnej autoryzacji bez użycia wiersza poleceń.
Pełna sieć kratowa
Połączone węzły komunikują się bezpośrednio przez granice NAT za pomocą szyfrowania WireGuard.
Wsparcie MagicDNS
Headscale przypisuje nazwy hostów wszystkim zarejestrowanym węzłom, umożliwiając dostęp oparty na DNS bez statycznej konfiguracji IP.
Pamięć masowa oparta na SQLite
Cały stan sieci jest przechowywany w lekkiej bazie danych SQLite, bez konieczności korzystania z zewnętrznej usługi bazy danych.
Zarządzanie API i CLI
Zarządzaj użytkownikami, węzłami i trasami za pośrednictwem interfejsu CLI Headscale lub API HTTP do skryptowania i automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić Headscale na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Vaultwarden
Vaultwarden jest lekkim, samodzielnie hostowanym menedżerem haseł kompatybilnym z Bitwarden.
2FAuth
Samodzielnie hostowany menedżer kodów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla sieci i urządzeń mobilnych