Wdróż Indico jednym kliknięciem.
System zarządzania konferencjami i wydarzeniami open source, zbudowany w CERN dla społeczności akademickich i naukowych.
Wybierz plan VPS dla Indico
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Indico
Indico to bogata w funkcje platforma do zarządzania wydarzeniami, stworzona w CERN – miejscu narodzin sieci Web – do koordynowania wszystkiego, od małych seminariów po globalne konferencje naukowe z tysiącami uczestników. Obsługuje zgłaszanie abstraktów i recenzje, wielotorowe programy, materiały konferencyjne, rezerwacje sal, rejestrację, płatności i drukowanie identyfikatorów w jednym zintegrowanym systemie.
Samodzielne hostowanie Indico na Twoim VPS pozwala zachować wrażliwe dane uczestników, abstrakty i zgłoszenia akademickie na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, pozwala uniknąć opłat SaaS za każde wydarzenie w przypadku dużych konferencji oraz umożliwia dostosowanie motywów, wtyczek i uwierzytelniania do wymagań instytucjonalnych.
Główne cechy Indico
Zarządzanie konferencjami
Planuj wielodniowe, wielościeżkowe konferencje ze zorganizowanymi harmonogramami, przewodniczącymi sesji i zarządzaniem prelegentami, stworzone z myślą o wydarzeniach akademickich.
Streszczenia i recenzja koleżeńska
Zbieraj abstrakty, przypisuj recenzentów, przeprowadzaj ślepe lub podwójnie ślepe procesy recenzowania i publikuj materiały konferencyjne bez użycia narzędzi innych firm.
Rezerwacja pokoju
Zarządzaj współdzielonymi salami konferencyjnymi w całej organizacji, korzystając z widoków kalendarza, cyklicznych rezerwacji i przepływów pracy zatwierdzania.
Rejestracja i płatność
Twórz niestandardowe formularze rejestracyjne z kodami rabatowymi, limitami miejsc i integracjami płatności do sprzedaży biletów i zakwaterowania.
Wtyczki i SSO
Rozszerz Indico o wtyczki Zoom, OAuth, SAML, LDAP i Shibboleth, aby zintegrować się z istniejącymi instytucjonalnymi dostawcami tożsamości.
skala klasy CERN
Zbudowany do obsługi całego kalendarza wydarzeń CERN, Indico skaluje się od pojedynczego seminarium do konferencji z tysiącami uczestników.
Dlaczego warto uruchomić Indico na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Apollo
Edytor adnotacji genomu z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym dla rozproszonych zespołów badawczych