Indico to bogata w funkcje platforma do zarządzania wydarzeniami, stworzona w CERN – miejscu narodzin sieci Web – do koordynowania wszystkiego, od małych seminariów po globalne konferencje naukowe z tysiącami uczestników. Obsługuje zgłaszanie abstraktów i recenzje, wielotorowe programy, materiały konferencyjne, rezerwacje sal, rejestrację, płatności i drukowanie identyfikatorów w jednym zintegrowanym systemie.

Samodzielne hostowanie Indico na Twoim VPS pozwala zachować wrażliwe dane uczestników, abstrakty i zgłoszenia akademickie na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, pozwala uniknąć opłat SaaS za każde wydarzenie w przypadku dużych konferencji oraz umożliwia dostosowanie motywów, wtyczek i uwierzytelniania do wymagań instytucjonalnych.