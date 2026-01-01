Wdróż Pocket ID jednym kliknięciem.
Dostawca OIDC obsługujący wyłącznie klucze dostępu, który dodaje logowanie jednokrotne bez hasła do wszystkich Twoich samodzielnie hostowanych aplikacji.
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Co możesz zbudować z Pocket ID
Pocket ID to lekki, open-source'owy dostawca tożsamości OIDC z fundamentalną różnicą: obsługuje wyłącznie klucze dostępu (passkeys) do uwierzytelniania, całkowicie eliminując logowanie hasłem. Użytkownicy rejestrują klucz dostępu raz — używając swojego telefonu, klucza sprzętowego lub danych biometrycznych — i od tego momentu uwierzytelniają się w dowolnej połączonej aplikacji za pomocą jednego gestu.
Samodzielne hostowanie Pocket ID na Twoim VPS-ie zapewnia warstwę jednokrotnego logowania (SSO) dla wszystkich Twoich samodzielnie hostowanych usług, bez konieczności uruchamiania ciężkiej platformy tożsamości. Pojedynczy kontener z wbudowaną pamięcią masową SQLite oznacza, że nie ma nic do utrzymania — podłącz swoje aplikacje jako klientów OIDC i wyeliminuj hasła z całego swojego samodzielnie hostowanego stosu.
Główne cechy Pocket ID
Uwierzytelnianie tylko kluczem dostępu
Uwierzytelnianie odbywa się wyłącznie za pomocą kluczy dostępu WebAuthn — bez haseł do zarządzania, wyciekania lub resetowania w żadnej połączonej aplikacji.
Dostawca OIDC
Działa jako zgodny ze standardami dostawca OpenID Connect, dzięki czemu każda aplikacja obsługująca OIDC może delegować uwierzytelnianie do Pocket ID.
Portal samoobsługowy użytkownika
Użytkownicy zarządzają swoimi kluczami dostępu, aktywnymi sesjami i autoryzowanymi aplikacjami za pośrednictwem przejrzystego panelu samoobsługowego.
Integracja LDAP
Połącz się z istniejącym LDAP lub Active Directory, aby zaimportować użytkowników zamiast ręcznie zarządzać kontami w Pocket ID.
Dziennik audytu
Śledź każde logowanie, rejestrację klucza dostępu i zdarzenie autoryzacji klienta za pomocą wbudowanego, przeszukiwalnego dziennika audytu.
Dlaczego warto uruchomić Pocket ID na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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