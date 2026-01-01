Pocket ID to lekki, open-source'owy dostawca tożsamości OIDC z fundamentalną różnicą: obsługuje wyłącznie klucze dostępu (passkeys) do uwierzytelniania, całkowicie eliminując logowanie hasłem. Użytkownicy rejestrują klucz dostępu raz — używając swojego telefonu, klucza sprzętowego lub danych biometrycznych — i od tego momentu uwierzytelniają się w dowolnej połączonej aplikacji za pomocą jednego gestu.

Samodzielne hostowanie Pocket ID na Twoim VPS-ie zapewnia warstwę jednokrotnego logowania (SSO) dla wszystkich Twoich samodzielnie hostowanych usług, bez konieczności uruchamiania ciężkiej platformy tożsamości. Pojedynczy kontener z wbudowaną pamięcią masową SQLite oznacza, że nie ma nic do utrzymania — podłącz swoje aplikacje jako klientów OIDC i wyeliminuj hasła z całego swojego samodzielnie hostowanego stosu.