Wdróż DSpace jednym kliknięciem.
Instytucjonalne repozytorium Open Source do przechowywania i udostępniania badań akademickich, prac dyplomowych oraz kolekcji cyfrowych.
Wybierz plan VPS dla DSpace
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z DSpace
DSpace to najczęściej używana na świecie platforma repozytoriów open-source, obsługująca ponad 2 000 repozytoriów instytucjonalnych na uniwersytetach, w bibliotekach, muzeach i organizacjach badawczych. Przechwytuje, organizuje i przechowuje materiały cyfrowe dowolnego formatu — artykuły, prace dyplomowe, zbiory danych, obrazy i pliki audio — z bogatymi metadanymi Dublin Core i trwałymi identyfikatorami Handle do stałego cytowania.
Samodzielne hostowanie DSpace na Twoim własnym VPS pozwala zachować pełną własność treści naukowych, polityk przechowywania i zasad dostępu w ramach instytucji. Dołączone REST API, interfejs Angular, warstwa wyszukiwania Solr i punkt końcowy OAI-PMH zapewniają instytucjom kompletny stos repozytoriów bez cyklicznych opłat SaaS lub uzależnienia od dostawcy.
Główne cechy DSpace
Wersjonowanie elementów
Śledź wiele wersji artykułów, zbiorów danych i prac dyplomowych, aby badacze mogli aktualizować zgłoszenia bez utraty historii cytowań.
Zbieranie OAI-PMH
Wbudowany punkt końcowy OAI-PMH udostępnia metadane dla Google Scholar, BASE i innych agregatorów w celu globalnej wykrywalności.
Obsługuj trwałe identyfikatory
Każdy element otrzymuje stały identyfikator Handle.net, dzięki czemu linki przetrwają zmiany adresów URL i rebranding instytucjonalny.
Wyszukiwanie oparte na Solr
Dedykowany backend Solr zapewnia przeglądanie fasetowe, wyszukiwanie pełnotekstowe oraz statystyki użytkowania dla milionów pozycji.
Konfigurowalne przepływy pracy
Przepływy pracy przesyłania dla poszczególnych kolekcji z etapami redakcyjnej weryfikacji dostosowują się do zasad wydziałów, bibliotek i działów.
COAR Notify gotowy
Natywna obsługa protokołów COAR Notify łączy Twoje repozytorium z rozwijającym się ekosystemem otwartej recenzji wzajemnej.
Dlaczego warto uruchomić DSpace na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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