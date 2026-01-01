DSpace to najczęściej używana na świecie platforma repozytoriów open-source, obsługująca ponad 2 000 repozytoriów instytucjonalnych na uniwersytetach, w bibliotekach, muzeach i organizacjach badawczych. Przechwytuje, organizuje i przechowuje materiały cyfrowe dowolnego formatu — artykuły, prace dyplomowe, zbiory danych, obrazy i pliki audio — z bogatymi metadanymi Dublin Core i trwałymi identyfikatorami Handle do stałego cytowania.

Samodzielne hostowanie DSpace na Twoim własnym VPS pozwala zachować pełną własność treści naukowych, polityk przechowywania i zasad dostępu w ramach instytucji. Dołączone REST API, interfejs Angular, warstwa wyszukiwania Solr i punkt końcowy OAI-PMH zapewniają instytucjom kompletny stos repozytoriów bez cyklicznych opłat SaaS lub uzależnienia od dostawcy.