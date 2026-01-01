Wdróż RabbitMQ jednym kliknięciem.
Open-source’owy broker wiadomości AMQP do niezawodnego asynchronicznego przesyłania wiadomości między rozproszonymi komponentami aplikacji.
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Co możesz zbudować z RabbitMQ
RabbitMQ to faktyczny standardowy broker wiadomości typu open-source, implementujący AMQP wraz ze wsparciem dla MQTT, STOMP i innych protokołów. Rozdziela producentów i konsumentów, dzięki czemu wiadomości bezpiecznie czekają w kolejce, gdy odbiorcy są niedostępni, i są niezawodnie dostarczane po ponownym połączeniu — eliminując kruchość bezpośrednich wywołań API między usługami.
Samodzielne hostowanie RabbitMQ eliminuje opłaty za wiadomość i uzależnienie od dostawcy, utrzymuje wrażliwe zdarzenia biznesowe w Twojej własnej infrastrukturze i daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracjami kolejek, regułami routingu i politykami przechowywania danych. Wbudowany interfejs zarządzania zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w przepływy wiadomości, głębokość kolejek i wydajność konsumentów bez zewnętrznych narzędzi monitorujących.
Główne cechy RabbitMQ
Elastyczne kierowanie wymiany
Wymiany typu direct, topic, fanout i headers pozwalają kierować wiadomości dokładnie do konsumentów, którzy ich potrzebują, bez zbędnego kodu routingu.
Niezawodna Dostawa
Potwierdzenia wydawcy i potwierdzenia konsumenta zapewniają, że każda wiadomość jest przetwarzana co najmniej raz, a kolejki martwych wiadomości przechwytują nieudane wiadomości w celu ponownej próby.
Zarządzanie UI
Panel sterowania oparty na przeglądarce pokazuje głębokość kolejek w czasie rzeczywistym, szybkość przesyłania wiadomości i stan połączenia, dzięki czemu możesz monitorować i rozwiązywać problemy bez dostępu do CLI.
Obsługa wielu protokołów
Obsługa AMQP, MQTT i STOMP oznacza, że każda usługa — urządzenie IoT, aplikacja mobilna lub mikrousługa — może publikować i odbierać wiadomości za pomocą natywnej biblioteki klienta.
Kolejki priorytetowe
Przypisz poziomy priorytetu do wiadomości, aby pilne zadania były przetwarzane przed rutynowymi zadaniami w tle, bez budowania oddzielnej infrastruktury kolejkowej.
Dlaczego warto uruchomić RabbitMQ na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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