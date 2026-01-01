RabbitMQ to faktyczny standardowy broker wiadomości typu open-source, implementujący AMQP wraz ze wsparciem dla MQTT, STOMP i innych protokołów. Rozdziela producentów i konsumentów, dzięki czemu wiadomości bezpiecznie czekają w kolejce, gdy odbiorcy są niedostępni, i są niezawodnie dostarczane po ponownym połączeniu — eliminując kruchość bezpośrednich wywołań API między usługami.

Samodzielne hostowanie RabbitMQ eliminuje opłaty za wiadomość i uzależnienie od dostawcy, utrzymuje wrażliwe zdarzenia biznesowe w Twojej własnej infrastrukturze i daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracjami kolejek, regułami routingu i politykami przechowywania danych. Wbudowany interfejs zarządzania zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w przepływy wiadomości, głębokość kolejek i wydajność konsumentów bez zewnętrznych narzędzi monitorujących.