SurrealDB to nowoczesna, wielomodelowa baza danych napisana w Rust, która łączy dane dokumentowe, grafowe, relacyjne, szeregów czasowych, geoprzestrzenne i wektorowe w jeden silnik, dostępny poprzez SurrealQL — język zapytań podobny do SQL, zaprojektowany dla programistów, którzy chcą elastyczności bez żonglowania wieloma wyspecjalizowanymi bazami danych. Dzięki natywnej obsłudze zapytań na żywo w czasie rzeczywistym, uprawnień na poziomie wiersza i uwierzytelniania wbudowanego w samą bazę danych, SurrealDB może służyć zarówno jako baza danych, jak i Backend-as-a-Service dla aplikacji internetowych i mobilnych.

Samodzielne hostowanie SurrealDB na Twoim VPS-ie zapewnia programistom i małym zespołom potężną wielomodelową bazę danych bez opłat za zapytanie, które obowiązują w SurrealDB Cloud. Architektura jednobinarna upraszcza wdrożenie i operacje w porównaniu do uruchamiania oddzielnych baz danych dla obciążeń dokumentów, grafów i szeregów czasowych.