Wdróż SurrealDB jednym kliknięciem.
Wielomodelowa baza danych łącząca dane dokumentowe, grafowe, relacyjne, szeregów czasowych, geoprzestrzenne i wektorowe za pomocą jednego języka zapytań podobnego do SQL.
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Co możesz zbudować z SurrealDB
SurrealDB to nowoczesna, wielomodelowa baza danych napisana w Rust, która łączy dane dokumentowe, grafowe, relacyjne, szeregów czasowych, geoprzestrzenne i wektorowe w jeden silnik, dostępny poprzez SurrealQL — język zapytań podobny do SQL, zaprojektowany dla programistów, którzy chcą elastyczności bez żonglowania wieloma wyspecjalizowanymi bazami danych. Dzięki natywnej obsłudze zapytań na żywo w czasie rzeczywistym, uprawnień na poziomie wiersza i uwierzytelniania wbudowanego w samą bazę danych, SurrealDB może służyć zarówno jako baza danych, jak i Backend-as-a-Service dla aplikacji internetowych i mobilnych.
Samodzielne hostowanie SurrealDB na Twoim VPS-ie zapewnia programistom i małym zespołom potężną wielomodelową bazę danych bez opłat za zapytanie, które obowiązują w SurrealDB Cloud. Architektura jednobinarna upraszcza wdrożenie i operacje w porównaniu do uruchamiania oddzielnych baz danych dla obciążeń dokumentów, grafów i szeregów czasowych.
Główne cechy SurrealDB
Wielomodelowe typy danych
Przechowuj dokumenty, grafy, wiersze relacyjne, szeregi czasowe, dane geoprzestrzenne i wektory w tej samej bazie danych bez oddzielnych usług dla każdego modelu.
SurrealQL język zapytań
Język zapytań podobny do SQL z rozszerzeniami do przechodzenia grafów, wyszukiwania wektorowego, operatorów geoprzestrzennych i pól obliczeniowych wbudowanych w schemat.
Zapytania na żywo w czasie rzeczywistym
Subskrybuj wyniki zapytań na żywo przez WebSocket, aby otrzymywać aktualizacje interfejsu użytkownika w czasie rzeczywistym, bez odpytywania lub zewnętrznej infrastruktury magistrali zdarzeń.
Bezpieczeństwo na poziomie wierszy
Szczegółowe uprawnienia wbudowane w schemat umożliwiają bezpieczne udostępnianie bazy danych bezpośrednio klientom internetowym i mobilnym bez pośredniej warstwy API.
Osadzone uwierzytelnianie
Wbudowane uwierzytelnianie oparte na użytkownikach, zakresach i JWT sprawia, że SurrealDB może być używane jako backend-as-a-service dla aplikacji prototypowych.
Wiele interfejsów zapytań
Zapytanie przez HTTP REST, WebSocket, natywne biblioteki klienckie dla JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET i PHP — lub bezpośrednio przez SurrealQL CLI.
Dlaczego warto uruchomić SurrealDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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