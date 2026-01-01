ScyllaDB to rozproszona baza danych NoSQL o szerokich kolumnach, napisana w C++ na frameworku Seastar shard-per-core. Natywnie obsługuje język zapytań Cassandra (CQL) i API Amazon DynamoDB, dzięki czemu istniejące aplikacje Cassandra i DynamoDB łączą się bez zmian w kodzie, działając na ułamku sprzętu.

Samodzielne hostowanie ScyllaDB na własnym VPS zapewnia aplikacjom przewidywalne opóźnienia rzędu pojedynczych milisekund dla obciążeń związanych z szeregami czasowymi, IoT, wiadomościami, wykrywaniem oszustw i profilami użytkowników — bez opłat za operację, bez limitów pojemności odczytu/zapisu i bez uzależnienia od dostawcy w przypadku zarządzanej warstwy Cassandra lub DynamoDB.