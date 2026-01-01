Wdróż ScyllaDB jednym kliknięciem.
Wysokowydajna baza danych NoSQL, w pełni kompatybilna z Apache Cassandra i Amazon DynamoDB.
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Co możesz zbudować z ScyllaDB
ScyllaDB to rozproszona baza danych NoSQL o szerokich kolumnach, napisana w C++ na frameworku Seastar shard-per-core. Natywnie obsługuje język zapytań Cassandra (CQL) i API Amazon DynamoDB, dzięki czemu istniejące aplikacje Cassandra i DynamoDB łączą się bez zmian w kodzie, działając na ułamku sprzętu.
Samodzielne hostowanie ScyllaDB na własnym VPS zapewnia aplikacjom przewidywalne opóźnienia rzędu pojedynczych milisekund dla obciążeń związanych z szeregami czasowymi, IoT, wiadomościami, wykrywaniem oszustw i profilami użytkowników — bez opłat za operację, bez limitów pojemności odczytu/zapisu i bez uzależnienia od dostawcy w przypadku zarządzanej warstwy Cassandra lub DynamoDB.
Główne cechy ScyllaDB
Kompatybilny z Cassandra
Natywnie obsługuje CQL i obsługuje każdy sterownik Cassandra, więc istniejące aplikacje Cassandra łączą się, zmieniając jedynie adres hosta.
DynamoDB API
Wbudowany interfejs Alternator akceptuje protokół sieciowy Amazon DynamoDB, umożliwiając klientom DynamoDB działanie bez modyfikacji na samodzielnie hostowanej infrastrukturze.
Silnik Shard-Per-Core
Framework Seastar przypisuje jeden shard do każdego rdzenia procesora, aby zapewnić bezblokadowe, niezależne wykonanie, które nasyca wszystkie rdzenie pod obciążeniem.
Wbudowane metryki Prometheus
Natywny punkt końcowy /metrics udostępnia setki wewnętrznych danych bazy danych dla Prometheus, Grafana i ScyllaDB Monitoring Stack.
Autoryzacja na poziomie wiersza
CassandraAuthorizer wymusza uprawnienia dla poszczególnych ról dla przestrzeni kluczy, tabel i wierszy, aby każda aplikacja łączyła się z minimalnymi wymaganymi uprawnieniami.
Skalowalny liniowo
Dodaj węzły, aby skalować przepustowość i pamięć masową w poziomie — klastry rutynowo obejmują dziesiątki węzłów, obsługujących miliony operacji na sekundę.
Dlaczego warto uruchomić ScyllaDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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