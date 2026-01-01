Wdróż RSSHub jednym kliknięciem.
Open source generator kanałów RSS, który pozwala subskrybować dowolną stronę internetową, od mediów społecznościowych po GitHub i nie tylko.
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Co możesz zbudować z RSSHub
RSSHub to największa na świecie sieć RSS o otwartym kodzie źródłowym, obsługująca ponad 5 000 tras dla platform, które przestały oferować natywne kanały RSS — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub i wiele innych. Z ponad 41 000 gwiazdek na GitHubie i wkładem ponad 1 300 deweloperów, stał się preferowanym rozwiązaniem do utrzymywania otwartej sieci w formie subskrybowalnej.
Samodzielne hostowanie RSSHub oznacza, że Twoje nawyki konsumpcji treści pozostają prywatne — wszystkie żądania kanałów pochodzą z Twojego własnego serwera, a nie z publicznych instancji, które mogą rejestrować zapytania. Buforowanie Redis sprawia, że często używane kanały są szybkie i zmniejsza obciążenie witryn źródłowych.
Główne cechy RSSHub
5 000+ Tras treści
Obejmuje setki platform, w tym media społecznościowe, serwisy informacyjne, GitHub, e-commerce i specjalistyczne publikacje — jeśli ma stronę, RSSHub może z niej stworzyć kanał.
Kanały mediów społecznościowych
Generuj kanały RSS z Instagrama, Twittera, TikToka i YouTube'a bez tworzenia kont ani udzielania aplikacjom zewnętrznym dostępu do Twoich danych uwierzytelniających.
Buforowanie Redis
Wbudowana integracja Redis zapewnia szybkie odpowiedzi kanału dla często odwiedzanych tras, jednocześnie redukując powtarzające się żądania do witryn źródłowych.
Przeglądanie z priorytetem prywatności
Śledź dowolne źródło treści za pośrednictwem Twojego czytnika kanałów bez udostępniania nawyków czytelniczych platformom komercyjnym lub usługom agregującym.
Integracja automatyzacji
Podłącz kanały RSSHub do n8n, Zapier lub Home Assistant, aby uruchamiać przepływy pracy za każdym razem, gdy nowe treści zostaną opublikowane na dowolnej obsługiwanej platformie.
Dlaczego warto uruchomić RSSHub na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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