RSSHub to największa na świecie sieć RSS o otwartym kodzie źródłowym, obsługująca ponad 5 000 tras dla platform, które przestały oferować natywne kanały RSS — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub i wiele innych. Z ponad 41 000 gwiazdek na GitHubie i wkładem ponad 1 300 deweloperów, stał się preferowanym rozwiązaniem do utrzymywania otwartej sieci w formie subskrybowalnej.

Samodzielne hostowanie RSSHub oznacza, że Twoje nawyki konsumpcji treści pozostają prywatne — wszystkie żądania kanałów pochodzą z Twojego własnego serwera, a nie z publicznych instancji, które mogą rejestrować zapytania. Buforowanie Redis sprawia, że często używane kanały są szybkie i zmniejsza obciążenie witryn źródłowych.