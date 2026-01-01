Silex to otwartoźródłowa alternatywa dla Webflow — wizualny kreator stron internetowych bez kodowania, który działa w całości w przeglądarce i generuje standardowe pliki HTML i CSS. W przeciwieństwie do komercyjnych kreatorów stron internetowych, które blokują Twoje projekty i treści na swojej platformie, Silex przechowuje wszystko jako zwykłe pliki na Twoim własnym serwerze. Łączy się z bezgłowymi systemami CMS w celu dynamicznego zarządzania treścią, integruje się z generatorami stron statycznych, takimi jak 11ty, i może być rozszerzany za pomocą systemu wtyczek.

Samodzielne hostowanie Silex na VPS daje projektantom stron internetowych i agencjom nieograniczoną przestrzeń roboczą dla projektów przy stałym koszcie serwera, bez opłat za każdą stronę i bez zależności od platformy zewnętrznej, która pozostaje online lub przystępna cenowo.