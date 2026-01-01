Wdróż Silex jednym kliknięciem.
Wizualny kreator stron internetowych open-source bez kodu, który generuje czyste, przenośne pliki HTML i CSS.
Wybierz plan VPS dla Silex
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Silex
Silex to otwartoźródłowa alternatywa dla Webflow — wizualny kreator stron internetowych bez kodowania, który działa w całości w przeglądarce i generuje standardowe pliki HTML i CSS. W przeciwieństwie do komercyjnych kreatorów stron internetowych, które blokują Twoje projekty i treści na swojej platformie, Silex przechowuje wszystko jako zwykłe pliki na Twoim własnym serwerze. Łączy się z bezgłowymi systemami CMS w celu dynamicznego zarządzania treścią, integruje się z generatorami stron statycznych, takimi jak 11ty, i może być rozszerzany za pomocą systemu wtyczek.
Samodzielne hostowanie Silex na VPS daje projektantom stron internetowych i agencjom nieograniczoną przestrzeń roboczą dla projektów przy stałym koszcie serwera, bez opłat za każdą stronę i bez zależności od platformy zewnętrznej, która pozostaje online lub przystępna cenowo.
Główne cechy Silex
Wizualny edytor przeciągnij i upuść
Twórz strony wizualnie za pomocą edytora opartego na GrapesJS, z komponentami, stylami i narzędziami do układu — nie jest wymagana znajomość HTML ani CSS.
Statyczny wynik HTML
Każda strona internetowa tworzona przez Silex jest czystym, standardowym kodem HTML i CSS — bez zależności wykonawczych, działa u każdego dostawcy usług hostingowych i jest w pełni przenośna.
Wiązanie danych CMS
Połącz projekty stron z WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex i innymi bezgłowymi systemami CMS, aby osoby niebędące programistami mogły aktualizować treści bez ingerencji w projekt.
Panel wielu witryn
Zarządzaj nieograniczoną liczbą projektów stron internetowych z jednej instancji Silex, zorganizowanych w jednym obszarze roboczym dla agencji i freelancerów z wieloma klientami.
Rozszerzalność wtyczek
Rozszerz Silex o niestandardowe komponenty, konektory danych i integracje z usługami stron trzecich za pośrednictwem systemu wtyczek, bez rozwidlania rdzenia.
Dlaczego warto uruchomić Silex na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.